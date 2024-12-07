Jade Emperor

5

Hallo an alle, Jade Emperor EA ist ein bahnbrechendes MQL5 Expert Advisor. Es ist ein Preis Trend EA. Es erfordert keine AI, neuronale Netze. Es wird die Art und Weise ändern, wie Sie den berühmten XAUUSD (Gold) handeln!

Es ist sehr einfach zu verstehen, zu installieren und auszuführen.


Aktueller Preis: $699. Für jede 10 Käufe wird der Preis um $100 erhöht. Endpreis $4999

Jade Emperor EA ist ein Preistrend EA. Es erfordert keine AI, neuronales Netzwerk.

Jade Emperor EA verfolgt eine einzigartige Strategie und eröffnet Aufträge auf der Grundlage von Preistrends.

Jade Emperor EA verfügt über eine ausgezeichnete Methode zur Behandlung von Verlustaufträgen. Jade Emperor EA wendet ein fortschrittliches und effektives Management von Verlustpositionen an.

Jade Emperor EA wird die Verlustpositionen schrittweise gemäß einem Koeffizienten wiederherstellen und keine normalen Transaktionen durchführen, bis alle Verluste erfolgreich wiederhergestellt sind.

Diese einzigartige Strategie ermöglicht es Jade Emperor EA, sein Risikomanagement zu optimieren, Verluste zu minimieren und möglicherweise Verlustgeschäfte in profitable Geschäfte zu verwandeln.


Vorschlag:
Währungspaar: XAUUSD, GOLD
Zeitrahmen: H1
Mindesteinlage: 500 $
Kontotyp: ECN oder Raw, extrem enge Spreads
Makler: IC Markets, DooPrime ECN- und RAW-Konten
Kontotyp: Hedging
Wichtig: Es ist wichtig, ein Konto mit niedrigen Spreads zu verwenden, um die besten Ergebnisse zu erzielen!
Besondere Erinnerung: EA ist sehr wichtig für die Handelszeit, und die Serverzeit des Brokers muss GMT+3 sein

Setup-Anweisungen:
LotMode: Fixed Lot (festes Lot) Auto Lot (automatische Berechnung des Lots)
Fixed Lot：0.01
LotsSizeByRisk: Low-High
TrailingStart: 200 (Beginn der Trailing-Stop-Loss-Punkte)
TrailingStopDistance: 35 (Trailing-Stop-Loss-Punkte, er muss größer sein als das Stop-Loss-Niveau)
StopLoss: 1600 (Stop-Loss)
RECOVERY-Modus: true (Recovery-Modus aktivieren/deaktivieren)
RECOVERY-Koeffizient: 1.0 (der Koeffizient, mit dem die Losgröße nachfolgender Aufträge für Verlustaufträge multipliziert wird)
RECOVERY Risk: 30 (Verwenden Sie 30% der freien Marge für den Handel. Sobald sie 30% überschreitet, wird die Order nicht eröffnet und der RECOVERY-Koeffizient wird automatisch auf 1,0 geändert, um die Order zu eröffnen)
Trading on US CPI Day：false (No trade)
Trading on Nonfarm Payrolls Day：false (No trade)

  • Wenn Sie Nachrichten verwenden müssen, um den EA am Handel zu hindern, fügen Sie bitte die erlaubte WebRequest URL in MT5 hinzu: https://nfs.faireconomy.media.(In Werkzeuge->Optionen->EA Handel)
Bewertungen 1
koenwilsens
254
koenwilsens 2025.02.08 08:03 
 

Just started with this EA and EA works. Hopefully i finally found a good stable EA with stable profit. First impression : very good EA !

