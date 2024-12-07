Jade Emperor

Hola a todos, Jade Emperador EA es un avance MQL5 asesor experto. Se trata de una tendencia de los precios EA. No requiere ningún AI, redes neuronales. Cambiará su forma de operar con el famoso XAUUSD (oro).

Es muy fácil de entender, instalar y ejecutar.


Precio actual: $699. Por cada 10 compras, el precio se incrementará en $ 100. Precio final $4999

Jade Emperor EA es un EA de tendencia de precios . No requiere ninguna IA, red neuronal.

Jade Emperor EA adopta una estrategia única y abrirá órdenes basadas en las tendencias de los precios.

Jade Emperor EA tiene una excelente manera de manejar las órdenes perdedoras. Jade Emperor EA adopta una gestión avanzada y eficaz de las posiciones perdedoras.

Jade Emperor EA recuperará gradualmente las posiciones perdedoras de acuerdo con un coeficiente, y no llevará a cabo operaciones ordinarias hasta que todas las pérdidas se recuperen con éxito.

Esta estrategia única permite a Jade Emperor EA optimizar su gestión de riesgos, minimizar las pérdidas y potencialmente convertir las operaciones perdedoras en operaciones rentables.


Sugerencia:
Par de divisas: XAUUSD, ORO
Marco de tiempo: H1
Depósito mínimo: $500
Tipo de cuenta: ECN o Raw, spreads extremadamente ajustados
Brokers: IC Markets, DooPrime ECN y RAW
Tipo de cuenta: Cobertura
Importante: ¡Es importante utilizar una cuenta con spreads bajos para obtener los mejores resultados!
Recordatorio especial: EA es muy importante para el tiempo de negociación, y la hora del servidor del broker debe ser GMT+3

Instrucciones de configuración:
LotMode: Fixed Lot (lote fijo) Auto Lot (cálculo automático del lote)
Fixed Lot：0.01
LotsSizeByRisk: Low-High
TrailingStart: 200 (puntos de inicio del trailing stop loss)
TrailingStopDistance: 35 (puntos de trailing stop loss, tiene que ser mayor que el nivel de stop loss)
StopLoss: 1600 (stop loss)
RECOVERY mode: true (activar/desactivar el modo de recuperación)
RECOVERY coefficient: 1.0 (coeficiente por el que se multiplica el tamaño de lote de las órdenes subsiguientes para las órdenes de pérdida)
RECOVERY Risk: 30 (utiliza el 30% del margen libre para operar. Una vez que supere el 30%, la orden no se abrirá y el coeficiente RECOVERY se cambiará automáticamente a 1.0 para abrir la orden)
Trading on US CPI Day：false (No trade)
Trading on Nonfarm Payrolls Day：false (No trade)

  • Si necesita utilizar noticias para evitar que el EA opere, por favor añada la URL WebRequest permitida en MT5: https://nfs.faireconomy.media.(En Herramientas->Opciones->EA Trading)
Comentarios 1
koenwilsens
254
koenwilsens 2025.02.08 08:03 
 

Just started with this EA and EA works. Hopefully i finally found a good stable EA with stable profit. First impression : very good EA !

koenwilsens
254
koenwilsens 2025.02.08 08:03 
 

Just started with this EA and EA works. Hopefully i finally found a good stable EA with stable profit. First impression : very good EA !

