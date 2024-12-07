Jade Emperor
大家好，Jade Emperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它是一个价格趋势的EA，不会通过任何AI，神经网络。它会改变您的交易著名的XAUUSD(黄金)的方式！
它非常易懂易安装易运行。
玉皇大帝 EA 它是一个价格趋势的EA，不需要任何AI，神经网络。
玉皇大帝 EA 采用独特的策略，会根据价格趋势来开启订单。
玉皇大帝 EA 对于亏损订单的有着出色的处理方法。玉皇大帝EA采用了先进有效的管理亏损仓位。
玉皇大帝 EA 会逐步将亏损的头寸会按照一个系数恢复起来，直到全部亏损成功恢复才会进行普通交易。
这种独特的策略使 玉皇大帝EA 能够优化其风险管理，最大限度地减少损失，并有可能将亏损交易转化为盈利交易。
建议：
货币对：XAUUSD,GOLD
时间范围：H1
最低存款：$500
账户类型：ECN 或 Raw，极低点差
经纪商：IC Markets、DooPrime 的ECN和RAW 账户
账户类型：对冲
重要的： 使用低点差账户以获得最佳结果非常重要！
特别提醒：EA对交易时间非常重要，经纪商服务器时间必须为GMT+3
设置说明：
LotMode：Fixed Lot（固定手数）Auto Lot（自动计算手数）
Fixed Lot：0.01
LotsSizeByRisk：Low-High
TrailingStart：200（启动追踪止损点数）
TrailingStopDistance：35（追踪止损距离，要比停损等级大）
StopLoss：1600 （止损）
RECOVERY mode: true （启动/关闭 恢复模式）
RECOVERY coefficient：1.0 （亏损订单后续订单手数乘以的系数）
RECOVERY Risk：30 （使用可用预付款的30%来交易，一旦超过30%就会不开单，自动把 RECOVERY coefficient 的系数改为1.0来开单）
Trading on US CPI Day：false （不交易）
Trading on Nonfarm Payrolls Day：false （不交易）
- 需要使用新闻来阻止EA交易的，请在MT5里面增加允许WebRequest网址：https://nfs.faireconomy.media。（工具-> 选项-> EA交易里面）
Just started with this EA and EA works. Hopefully i finally found a good stable EA with stable profit. First impression : very good EA !