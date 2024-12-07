大家好，Jade Emperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它是一个价格趋势的EA，不会通过任何AI，神经网络。它会改变您的交易著名的XAUUSD(黄金)的方式！

它非常易懂易安装易运行。





现价：699 美元。每购买 10 次，价格就会上涨 100 美元。最终售价 4999 美元





玉皇大帝 EA 它是一个价格趋势的EA，不需要任何AI，神经网络。



玉皇大帝 EA 采用独特的策略，会根据价格趋势来开启订单。



玉皇大帝 EA 对于亏损订单的有着出色的处理方法。玉皇大帝EA采用了先进有效的管理亏损仓位。

玉皇大帝 EA 会逐步将亏损的头寸会按照一个系数恢复起来，直到全部亏损成功恢复才会进行普通交易。



这种独特的策略使 玉皇大帝EA 能够优化其风险管理，最大限度地减少损失，并有可能将亏损交易转化为盈利交易。



建议：



货币对：XAUUSD,GOLD

时间范围：H1

最低存款：$500

账户类型：ECN 或 Raw，极低点差

经纪商：IC Markets、DooPrime 的ECN和RAW 账户

账户类型：对冲

重要的： 使用低点差账户以获得最佳结果非常重要！

特别提醒：EA对交易时间非常重要，经纪商服务器时间必须为GMT+3





设置说明：



LotMode：Fixed Lot（固定手数）Auto Lot（自动计算手数）

Fixed Lot：0.01

LotsSizeByRisk：Low-High

TrailingStart：200（启动追踪止损点数）

TrailingStopDistance：35（追踪止损距离，要比停损等级大）

StopLoss：1600 （止损）

RECOVERY mode: true （启动/关闭 恢复模式）

RECOVERY coefficient：1.0 （亏损订单后续订单手数乘以的系数）

RECOVERY Risk：30 （使用可用预付款的30%来交易，一旦超过30%就会不开单，自动把 RECOVERY coefficient 的系数改为1.0来开单）

Trading on US CPI Day：false （不交易）

Trading on Nonfarm Payrolls Day：false （不交易）

