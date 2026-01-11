Grid Trading Brasil
- Asesores Expertos
- Vladimir Aleksei Mendonca Carvalho
- Versión: 2.100
Este es el documento técnico de GTB (Grid Trader Brasil) para la versión Mercado. Detalla el funcionamiento estratégico y el diccionario completo de parámetros disponibles.
SET.set POR DEFECTO - SET POR DEFECTO EN ESPAÑOL
Manual Técnico: GTB v2.1 (Versión Mercado)
1. Estrategia y Arquitectura
GTB (Grid Trader Brasil) es un sistema de trading automatizado que opera directamente en la terminal MetaTrader 4. Gestiona la ejecución de órdenes, el control de riesgos y el análisis técnico de forma autónoma.
-
Matriz de decisión: El sistema identifica puntos de entrada utilizando un consenso de indicadores de tendencia y momentum.
-
Filtros de seguridad: Las entradas se validan mediante filtros de volatilidad y tendencia (RSI, Bandas de Bollinger, ADX) para evitar operar contra fuertes flujos del mercado.
2. Diccionario de parámetros
2.1 Identificación
-
InpLabelSet : Nombre personalizado para su preajuste (por ejemplo, "EURUSD Agresivo").
2.2 Estrategia de Entrada (Entradas de Señal)
Estos ajustes controlan las condiciones de apertura de la primera orden de una parrilla.
-
InpStrategyMode : Define la lógica para la generación de señales.
-
Indicadores (Por defecto): Utiliza los indicadores técnicos configurados a continuación.
-
Nota: Los modos experimentales (Gemini/OpenAI/Sentiment) sólo están disponibles en la versión sin mercado.
-
-
InpMinSignalsReq : Número mínimo de indicadores necesarios para confirmar una entrada (Confluencia).
-
InpUpdateInterval : Frecuencia de actualización de los datos en minutos.
2.3 Indicadores locales (Filtros)
Habilite ( true ) o deshabilite ( false ) indicadores específicos para refinar sus señales de entrada.
-
Filtro de tendencia (Media móvil): Filtro crítico. Sólo compra si el precio está por encima de la media.
-
ADX: Filtra los mercados laterales basándose en la fuerza de la tendencia ( InpAdxMinLevel ).
-
Bandas de Bollinger: Activa los retrocesos en función de las desviaciones ( InpBbDeviation ).
-
RSI y Estocástico: Osciladores estándar para detectar condiciones de sobrecompra/sobreventa.
-
Cruce MA: Inicia operaciones en el cruce de medias móviles rápidas/lentas.
2.4 Gestión de operaciones
-
InpOpCompra / InpOpVenda : Activa o desactiva las operaciones de Compra/Venta de forma independiente.
-
InpSellPrimOrdem / InpBuyPrimOrdem :
-
Verdadero: El robot abre la primera orden automáticamente.
-
Falso: Modo semiautomático. El usuario abre la primera operación manualmente; el robot gestiona la parrilla a partir de entonces.
-
2.5 Gestión del riesgo (Global)
-
InpMaxSpread : Diferencial máximo permitido para la apertura de órdenes.
-
InpMaxTradesPairs : Limita el número de pares de divisas activos simultáneamente.
-
InpMaxDDPercentForNewGrid : Pausa nuevas señales si el Drawdown de la cuenta excede este porcentaje.
-
InpGlobalTP / InpGlobalSL : Cierra todas las posiciones abiertas si se alcanza el objetivo de Beneficio o Pérdida especificado.
2.6 Reducción y Recuperación (DDR)
-
InpDDR (Reducción Dinámica del Drawdown) : Utiliza los beneficios de las nuevas órdenes para cerrar gradualmente las posiciones perdedoras más antiguas.
-
InpMaxOrders : Número máximo de órdenes permitidas en una misma parrilla.
-
InpGridStep : Distancia mínima (en puntos) entre las órdenes de la parrilla.
-
InpMult : Multiplicador del tamaño del lote para órdenes posteriores (Martingale).
2.7 Optimización
-
InpEntriesOnNewBarOnly :
-
True: Comprueba las señales sólo al cierre de una barra (Pruebas más rápidas).
-
Falso: Comprueba las señales en cada tick (Más preciso).
-