Grid Trading Brasil

Este es el documento técnico de GTB (Grid Trader Brasil) para la versión Mercado. Detalla el funcionamiento estratégico y el diccionario completo de parámetros disponibles.

SET.set POR DEFECTO - SET POR DEFECTO EN ESPAÑOL



Manual Técnico: GTB v2.1 (Versión Mercado)

1. Estrategia y Arquitectura

GTB (Grid Trader Brasil) es un sistema de trading automatizado que opera directamente en la terminal MetaTrader 4. Gestiona la ejecución de órdenes, el control de riesgos y el análisis técnico de forma autónoma.

Matriz de decisión: El sistema identifica puntos de entrada utilizando un consenso de indicadores de tendencia y momentum.

Filtros de seguridad: Las entradas se validan mediante filtros de volatilidad y tendencia (RSI, Bandas de Bollinger, ADX) para evitar operar contra fuertes flujos del mercado.

2. Diccionario de parámetros

2.1 Identificación

InpLabelSet : Nombre personalizado para su preajuste (por ejemplo, "EURUSD Agresivo").

2.2 Estrategia de Entrada (Entradas de Señal)

Estos ajustes controlan las condiciones de apertura de la primera orden de una parrilla.

InpStrategyMode : Define la lógica para la generación de señales. Indicadores (Por defecto): Utiliza los indicadores técnicos configurados a continuación. Nota: Los modos experimentales (Gemini/OpenAI/Sentiment) sólo están disponibles en la versión sin mercado.

InpMinSignalsReq : Número mínimo de indicadores necesarios para confirmar una entrada (Confluencia).

InpUpdateInterval : Frecuencia de actualización de los datos en minutos.

2.3 Indicadores locales (Filtros)

Habilite ( true ) o deshabilite ( false ) indicadores específicos para refinar sus señales de entrada.

Filtro de tendencia (Media móvil): Filtro crítico. Sólo compra si el precio está por encima de la media.

ADX: Filtra los mercados laterales basándose en la fuerza de la tendencia ( InpAdxMinLevel ).

Bandas de Bollinger: Activa los retrocesos en función de las desviaciones ( InpBbDeviation ).

RSI y Estocástico: Osciladores estándar para detectar condiciones de sobrecompra/sobreventa.

Cruce MA: Inicia operaciones en el cruce de medias móviles rápidas/lentas.

2.4 Gestión de operaciones

InpOpCompra / InpOpVenda : Activa o desactiva las operaciones de Compra/Venta de forma independiente.

InpSellPrimOrdem / InpBuyPrimOrdem : Verdadero : El robot abre la primera orden automáticamente. Falso: Modo semiautomático. El usuario abre la primera operación manualmente; el robot gestiona la parrilla a partir de entonces.



2.5 Gestión del riesgo (Global)

InpMaxSpread : Diferencial máximo permitido para la apertura de órdenes.

InpMaxTradesPairs : Limita el número de pares de divisas activos simultáneamente.

InpMaxDDPercentForNewGrid : Pausa nuevas señales si el Drawdown de la cuenta excede este porcentaje.

InpGlobalTP / InpGlobalSL : Cierra todas las posiciones abiertas si se alcanza el objetivo de Beneficio o Pérdida especificado.

2.6 Reducción y Recuperación (DDR)

InpDDR (Reducción Dinámica del Drawdown) : Utiliza los beneficios de las nuevas órdenes para cerrar gradualmente las posiciones perdedoras más antiguas.

InpMaxOrders : Número máximo de órdenes permitidas en una misma parrilla.

InpGridStep : Distancia mínima (en puntos) entre las órdenes de la parrilla.

InpMult : Multiplicador del tamaño del lote para órdenes posteriores (Martingale).

2.7 Optimización