Market Cycles ist ein einzigartiger proprietärer Indikator, der ein neuronales Netzwerk zur Bestimmung der aktuellen Marktphase verwendet.





Zum Training verwendet das neuronale Netzwerk zyklische (Umkehr-)Muster.





Devisenmärkte neigen dazu, von bärischen zu bullischen Phasen und wieder zurück zu wechseln.





In diesem Produkt haben wir Muster aus vier Zeitrahmen (M5, M15, M30, H1) kombiniert, wodurch wir die Genauigkeit der Signale erheblich steigern konnten!





Market Cycles sollte für das Währungspaar EURUSD, Zeitrahmen M30 , verwendet werden!





Vorteile des Indikators

Diese einzigartige Entwicklung hat keine Analoga auf dem Markt.

Niedriger Preis.

Ständige technische Unterstützung durch den Entwickler.

Es gibt keine Einstellungen im Indikator, nichts muss konfiguriert werden.

Bequemes System der Signalbenachrichtigung: Alarm und Push.

Hoher Prozentsatz an profitablen Trades. Zum Beispiel, für das Währungspaar: EURUSD wurden im vergangenen Jahr 81% der Transaktionen mit Gewinn abgeschlossen.

Installieren Sie einfach unser Produkt und Sie werden selbst sehen, dass es unverzichtbar ist!





Wichtig!!! Der Market Cycles Indikator kann nur hier, auf der offiziellen mql5 Website, erworben werden. Hüten Sie sich vor Betrügern!



