Market Cycles

Market Cycles es un indicador patentado único que utiliza una red neuronal para determinar la fase actual del mercado.

Para el entrenamiento, la red neuronal utiliza patrones cíclicos (inversos).

Los mercados de divisas tienden a pasar de periodos bajistas a alcistas y viceversa.

En este producto, combinamos patrones de cuatro marcos de tiempo (M5, M15, M30, H1), lo que nos permitió aumentar significativamente la precisión de las señales.

¡Market Cycles debe usarse en el par de divisas EURUSD, marco de tiempo M30!

Beneficios del indicador

  • Este desarrollo único no tiene análogos en el mercado.
  • Precio bajo.
  • Soporte técnico permanente del desarrollador.
  • No hay ajustes en el indicador, no es necesario configurar nada.
  • Práctico sistema de notificación de señales: alerta y pulsación.
  • Alto porcentaje de operaciones rentables. Por ejemplo, para el par de divisas: EURUSD durante el año pasado, el 81% de las transacciones se cerraron con ganancias.

¡Simplemente instale nuestro producto y verá por sí mismo que es indispensable!

¡¡¡Importante!!! El indicador Market Cycles solo se puede comprar aquí, en el sitio web oficial de mql5. ¡Cuidado con los estafadores! 


Filtro:
XIA PENG
247
XIA PENG 2025.06.03 17:00 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Respuesta al comentario