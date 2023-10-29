Market Cycles
- インディケータ
- Evgeny Belyaev
- バージョン: 2.0
- アップデート済み: 5 11月 2023
- アクティベーション: 5
Market Cyclesは、ニューラルネットワークを使用して現在の市場フェーズを決定する独自の独自の指標です。
トレーニングでは、ニューラルネットワークは循環（反転）パターンを使用します。
通貨市場は弱気から強気の期間に循環し、再び戻る傾向があります。
この製品では、4つの時間枠（M5、M15、M30、H1）のパターンを組み合わせて、信号の精度を大幅に向上させました。
Market Cyclesは、EURUSD通貨ペア、M30タイムフレームで使用する必要があります。
インジケーターの利点
- このユニークな開発には、市場に類似物はありません。
- 低価格。
- 開発者からの永続的な技術サポート。
- インジケーターには設定がなく、構成する必要はありません。
- 便利な信号通知システム：アラートとプッシュ。
- 収益性の高い取引の割合が高い。たとえば、過去1年間の通貨ペアEURUSDの場合、トランザクションの81％が利益を伴ってクローズされました。
私たちの製品をインストールするだけで、それが不可欠であることがわかります！
重要！！！ Market Cyclesインジケーターは、mql5公式Webサイトのここでのみ購入できます。詐欺師に注意してください！
