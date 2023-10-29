Market Cycles

Market Cycles это уникальный авторский индикатор, который использует нейросеть для определения текущей рыночной фазы.

Для обучения нейронная сеть используют циклические (разворотные) паттерны.

Валютные рынки имеют тенденцию циклически двигаться от медвежьих периодов к бычьим и обратно.

В этом продукте мы объединили паттерны с четырех таймфреймов (M5, M15, M30, H1), это позволило значительно увеличить точность сигналов! 

Market Cycles нужно использовать на валютной паре EURUSD, таймфреме M30!

 

Преимущества индикатора

  • Эта уникальная разработка, нет аналогов на Рынке.
  • Низкая цена.
  • Постоянная техническая поддержка от разработчика.
  • В индикаторе нет настроек, ничего не нужно настраивать.
  • Удобная система оповещений о сигналах: алерт и Пуш.
  • Высокий процент прибыльных сделок. Например по валютной паре : EURUSD за последний год 81% сделок закрылись с прибылью.

 

Просто установите наш продукт, и вы сами убедитесь в его незаменимости!

Важно!!! Индикатор Market Cycles можно купить только здесь, на официальном сайте mql5. Остерегайтесь мошенников!


Фильтр:
XIA PENG
247
XIA PENG 2025.06.03 17:00 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Ответ на отзыв