Market Cycles

Market Cycles est un indicateur exclusif unique qui utilise un réseau neuronal pour déterminer la phase actuelle du marché.

Pour la formation, le réseau neuronal utilise des modèles cycliques (d'inversion).

Les marchés des changes ont tendance à passer de périodes baissières à des périodes haussières et vice-versa.

Dans ce produit, nous avons combiné des modèles de quatre périodes (M5, M15, M30, H1), ce qui nous a permis d'augmenter considérablement la précision des signaux !

Les cycles de marché doivent être utilisés sur la paire de devises EURUSD, période M30!

Avantages de l'indicateur

  • Ce développement unique n'a pas d'analogue sur le marché.
  • Bas prix.
  • Support technique permanent du développeur.
  • Il n'y a aucun paramètre dans l'indicateur, rien n'a besoin d'être configuré.
  • Système de notification de signal pratique : alerte et push.
  • Pourcentage élevé de transactions rentables. Par exemple, pour la paire de devises : EURUSD au cours de l'année écoulée, 81 % des transactions ont été clôturées avec un bénéfice.
Installez simplement notre produit et vous verrez par vous-même qu'il est indispensable !

Important!!! L'indicateur Market Cycles ne peut être acheté qu'ici, sur le site officiel de mql5. Attention aux escrocs !
Forex Gump
Andrey Kozak
2.4 (5)
Indicateurs
Forex Gump is a fully finished semi-automatic trading system. In the form of arrows, signals are displayed on the screen for opening and closing deals. All you need is to follow the instructions of the indicator. When the indicator shows a blue arrow, you need to open a buy order. When the indicator shows a red arrow, you need to open a sell order. Close orders when the indicator draws a yellow cross. In order to get the most effective result, we recommend using the timeframes H1, H4, D1. There
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indicateurs
Version MT5  |  FAQ L' indicateur Owl Smart Levels   est un système de trading complet au sein d'un seul indicateur qui comprend des outils d'analyse de marché populaires tels que   les fractales avancées de Bill Williams , Valable ZigZag qui construit   la structure d'onde correcte   du marché et   les niveaux de Fibonacci   qui marquent les niveaux exacts d'entrée. sur le marché et les endroits où prendre des bénéfices. Description détaillée de la stratégie Mode d'emploi de l'indicateur Conse
Binary Option Signal
Yaroslav Varankin
Indicateurs
Indicator for binary options arrow is easy to use and does not require configuration works on all currency pairs, cryptocurrencies buy signal blue up arrow sell signal red down arrow tips do not trade during news and 15-30 minutes before their release, as the market is too volatile and there is a lot of noise it is worth entering trades one or two candles from the current period (recommended for 1 candle) timeframe up to m 15 recommended money management fixed lot or fixed percentage of the depo
Koala Supply Demand
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (1)
Indicateurs
Présentation de l'indicateur Koala Supply Demand pour MetaTrader 4 (Nous vous encourageons à partager votre avis ou vos commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs, afin que d'autres traders puissent bénéficier de votre expérience.) Bienvenue sur l'indicateur d'offre et demande Koala. Cet indicateur est conçu pour identifier les zones d'offre et de demande non rompues. Cet indicateur peut aider le trader à visualiser le marché comme des zones, vous pouvez voir comment le prix respecte cert
FREE
PipFinite Breakout EDGE
Karlo Wilson Vendiola
4.93 (486)
Indicateurs
The Missing Edge You Need To Catch Breakouts Like A Pro. Follow a step-by-step system that detects the most powerful breakouts! Discover market patterns that generate massive rewards based on a proven and tested strategy. Unlock Your Serious Edge Important information here www.mql5.com/en/blogs/post/723208 The Reliable Expert Advisor Version Automate Breakout EDGE signals using "EA Breakout EDGE" Click Here Have access to the game changing strategy that will take your trading to the next l
ProTrading Arrow
Nedyalka Zhelyazkova
5 (1)
Indicateurs
"THE ULTIMATE TRADING SECRET - UNLOCK PROFITS FAST!" A new trading system. An amazing trading indicator. Bonus: You get the Forex Trend Commander Indicator absolutely free! Most traders waste months chasing strategies and endless charts — only to miss opportunities and second-guess themselves. Here’s the secret: You don’t need to struggle. You don’t need years of training. All you need is the right tool — one that shows you exactly when to buy and sell, every single time. Introducing ProTrad
Golden AI II
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
Golden AI is an automated trading advisor (EA) developed specifically for gold trading (XAUUSD) on the MetaTrader 4 (MT4) platform. It is based on a sophisticated algorithm that utilizes price action and advanced pattern detection techniques to make trading decisions. The full list is available for your convenience at https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller The Golden AI advisor doesn't just monitor price movements. It analyzes charts, identifying key support and resistance levels, and
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
Indicateurs
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation. S
Team Trading Nzdusd
Hulya Cinar
Experts
Team Trading System     is based on the logic of order strategies and profit-taking strategies working as a team.  In general, EA consists of two parts as strategies and take profits section. Strategies section are special strategies that we create for symbols. Strategies continue to open buy and sell orders independently.  Takeprofits closes orders that are opened by working as a team. Take Profits logic is that profitable orders go by closing lost orders. They never work selfishly. In this wa
Santa Scalping
Morten Kruse
2.84 (19)
Experts
Santa Scalping is a fully automated Expert Advisor with no use of martingale. Night scalping strategy. The SMA indicator filter are used for entries. This EA can be run from very small accounts. As small as 50 EUR. General Recommendations The minimum deposit is 50 USD,  default settings reccomend for eurusd m5 gmt +2 . Please use max spread 10 if you will not have orders change it to -1. Use a broker with good execution and with a spread of 2-5 points. A very fast VPS is required, preferably w
Filtrer:
XIA PENG
247
XIA PENG 2025.06.03 17:00 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Répondre à l'avis