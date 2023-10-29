Market Cycles est un indicateur exclusif unique qui utilise un réseau neuronal pour déterminer la phase actuelle du marché.





Pour la formation, le réseau neuronal utilise des modèles cycliques (d'inversion).





Les marchés des changes ont tendance à passer de périodes baissières à des périodes haussières et vice-versa.





Dans ce produit, nous avons combiné des modèles de quatre périodes (M5, M15, M30, H1), ce qui nous a permis d'augmenter considérablement la précision des signaux !





Les cycles de marché doivent être utilisés sur la paire de devises EURUSD, période M30!





Avantages de l'indicateur

Ce développement unique n'a pas d'analogue sur le marché.

Bas prix.

Support technique permanent du développeur.

Il n'y a aucun paramètre dans l'indicateur, rien n'a besoin d'être configuré.

Système de notification de signal pratique : alerte et push.

Pourcentage élevé de transactions rentables. Par exemple, pour la paire de devises : EURUSD au cours de l'année écoulée, 81 % des transactions ont été clôturées avec un bénéfice.

Installez simplement notre produit et vous verrez par vous-même qu'il est indispensable !





Important!!! L'indicateur Market Cycles ne peut être acheté qu'ici, sur le site officiel de mql5. Attention aux escrocs !