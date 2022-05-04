Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 224
Ich glaube, es heißt anders, na ja, Ihr Sandkasten, ich bin nicht neugierig
Ich bin nicht mein Sandkasten - ich bin hier zu Gast, es gab Verluste (durch Roboter, nicht LIGHTS TS) aufgrund der fünfstelligen Einstellungen der Roboter. Die Stops/Bestände wurden auf vier Stellen gesetzt, bei Spread sofort geschlossen und zum Schluss wieder geöffnet... Jetzt werde ich LIGI TS expo Trades (gehandelt auf dem Konto) untersuchen, ein dediziertes LIGI TS Konto wird eingerichtet werden.
Warum sollte ich sie verstecken - ich habe hier schon mehrmals einen Link angegeben.
Was kümmert es Sie - ich werde Ihnen nichts verkaufen.
Ihr PAM ist definitiv mit einem der Überwachungsdienste verbunden. Zeigen Sie zumindest einen Screenshot (ich denke, bei Roman wird es ähnlich sein).
Ja, ich habe es gezeigt.
Der Alparev PAMM, der Anfang 2016 eröffnet wurde, nimmt an ihrem Ranking teil und ist mein einziges echtes Konto. Wenn ich aus dem Drawdown herauskomme (hoffentlich im nächsten Jahr) - werde ich hier ein Signal eröffnen.
Sie wissen nicht, wem Sie es gezeigt haben. Oder glauben Sie, dass diese verblassten Diagramme jeden Montag etwas aussagen?
Wenn Sie arrogant sein wollen, werde ich nicht mit Ihnen reden. Wir sind hier eine Art Kollegen. "Angeben" bedeutet, dass ich Ihnen den Link gegeben habe. Ich bin zu faul, um es nachzuschlagen. Ich gebe es erst wieder, wenn ich aus der Flaute herauskomme, die langsam ist.
Und die "verblassten Diagramme" - ich verstehe das nicht... Ich finde, sie sind ziemlich bunt. Und für alle Ungläubigen: Ich habe die Passwörter für die Konten der Investoren bereits mehrmals weitergegeben.
Reicht das nicht aus? Sie wollen den Gral? Ich habe keinen Gral. Ich habe eine Reihe von einfachen Expert Advisors, die auf einem Demo-Konto für einige Zeit arbeiten und von denen jeder wählen kann, was sie mögen. Und es ist absolut kostenlos, die einzige Bedingung ist, die Überwachung zu eröffnen, und dann können Siedie Trades auf Ihr reales Kontokopieren oder sie direkt auf dem realen Konto ausführen - es macht mir nichts aus.
Ich wiederhole, Vladimir, ich verkaufe keine Grals, im Gegensatz zu einigen Leuten. Ich habe nur eine Idee, die meines Erachtens nach funktioniert. Ursprünglich wollte ich sicherstellen, dass, wenn man eine Menge von Experten schafft, die nach gegensätzlichen Prinzipien arbeiten, sicherlich einige von ihnen Geld verdienen werden. Vor drei Jahren, als ich diese Idee äußerte, wurde ich mehr belächelt, als Sie es jetzt tun wollen. Ich hatte auch meine Zweifel. Aber ich habe mich entschlossen, es zu versuchen. Und wie ich sehe, hatte ich Recht.
Der primitivste TS auf dem Wagen - zeigt seit über einem Jahr gute Ergebnisse. Wer hat Sie vor einem Jahr daran gehindert, es auf Ihr Konto zu setzen?
Der Punkt ist, dass mir gesagt wurde, dass man mit einem MA überhaupt keinen TS verdienen kann. ICH WAR GENEIGT ZU GLAUBEN, DASS ES UNMÖGLICH IST, EIN RENTABLES GESCHÄFT ZU MACHEN. Und ich war geneigt zu glauben, dass dies wahr ist.
Aber es stellt sich heraus, dass dies möglich ist. Die primitivsten TS, auch auf MA, können immer noch Geld verdienen. Dafür ist die Liga da - um zu sehen, in welche Richtung man "graben" soll.
Aber du änderst sofort die Bedingungen "on the fly" - es ist dir schon egal, dass du vor kurzem gesagt hast, dass "es unmöglich ist, einen TS mit MAs zu verdienen", es reicht dir nicht, du brauchst ein Auswahlsystem! Und wenn du ihn bekommst, wirst du wieder unzufrieden sein und sagen: "Er ist nicht gral genug".
Tut mir leid, Gral - das ist nichts für mich, das habe ich dir schon hundertmal gesagt.
Aktuelle Situation (alle TS laufen auf einem Demokonto mit konstantem Mindestlot).
Top 20 nach Saldo:
Eine Übersicht über die fünf besten Unternehmen in Bezug auf das Gleichgewicht:
Die besten 20 für die Qualität des Handels:
Die besten fünf Charts für den Qualitätshandel:
Die 20 ältesten TS, mit mindestens 50 Trades:
Tabelle der fünf ältesten TS mit mindestens 50 Gewerben (es wird nur die Arbeit in der jüngsten Abteilung gezeigt, ursprünglich kann der TS in einer anderen Abteilung gewesen sein)