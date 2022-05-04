Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 217
Sie sind ein kleiner Geizkragen, Joe. Ich weiß nicht, wo sich Ihr Konto befindet, in welcher Küche und unter welchem Namen. Soll ich etwa googeln: "Joe's account has a 23% drawdown"?
Wenn Sie es nicht hier überwachen wollen, sagen Sie mir, wie hoch der Drawdown ist, und ich zeichne ein Diagramm an die Tafel. Auf die altmodische Art. :D Und vielleicht können wir ein wenig von der Ausbeute Ihrer Liga abschätzen...
Ich habe wiederholt gesagt - PAMM wird aus dem Tief kommen - erst dann werde ich das Signal öffnen. Jetzt befindet sie sich immer noch in einem starken Abwärtstrend. Wann es herauskommt - ich weiß es nicht.
Das sage ich schon seit Beginn des Threads.
Ich habe keine Ideen. Nur intuitive "Verdächtigungen". Ich zum Beispiel benutze ChnTrendSP-Systeme, aber ich kann nicht genau sagen, warum, höchstens, dass sie mir am stabilsten erscheinen, obwohl sie nicht die Sterne vom Himmel holen".
Und genau das ist die Frage, nämlich eine Methodik für die Auswahl vielversprechender TCs zu entwickeln, und zwar nicht intuitiv, sondern logisch. Leider kann ich Ihnen nichts vorschlagen.
Ich versuche gerade, etwas zu analysieren. Richtig, falsch, ich weiß es nicht. Wenn die Ideen der Analyse wahnhaft sind, dann kritisieren Sie sie. Wenn sie vernünftig sind, dann helfen Sie.
Aber es gibt nichts, was Sie dagegen tun könnten.
Hier ein Beispiel: Ich habe berechnet, dass die oberste Liga im Durchschnitt am schlechtesten abschneidet. Ich habe die Vermutung, dass es an den RTS-Systemen liegt, weil sie eine bessere Qualität aufweisen (bis zum Moment des Kontrollschusses) und daher ihr Prozentsatz in Wyschka höher ist als in anderen Divisionen. Ohne Gewinnstatistiken ist es jedoch nicht möglich, dies zu überprüfen.
Roman,
Welchen Sinn hat es, ein Konto zu überwachen, bei dem die Liga 0,01 - 0,1 Lots handelt und Sie 5,0 Lots mit Ihren Händen handeln. Was sehen wir?
IMHO braucht die Liga ein eigenes Konto.
Roman,
Welchen Sinn hat es, ein Konto zu überwachen, auf dem die Liga 0,01 - 0,1 Lots handelt und Sie 5,0 Lots mit Ihren Händen handeln. Was sehen wir?
IMHO braucht die Liga ein eigenes Konto.
Los geht's!!! So weit, so gut. Wahrscheinlich - später. Ich werde den Gewichtskoeffizienten (Risiken) des TS LIGE erhöhen. Wenn (Anfang Juli) waren 10% - war ein langsamer Abfluss, jetzt ein Teil der Systeme abgerissen, setzen Sie neue, gibt es Risiken und 1%, nur diese TCs haben noch nicht in den Geschäften auf ihre Handelssignale gewesen. Ich sollte eine weitere Sache in den Juli-August-Beiträgen verstehen, dass, selbst wenn ich 10% Risiko in einem Roboter setze, es nicht bedeutet, dass ich diesen Prozentsatz an Verlusten verliere, nämlich, dass es bei einem solchen Prozentsatz die Möglichkeit gibt, 50% der Einlage zu verlieren, während ich auf den Kontrollschuss warte.
Die Eurostiftung war in diesem Fall ein kleiner Wutanfall - dank des getesteten Mikrokontos.
So sollte Joe gewinnen und nicht ein Jahr lang Rotz kauen.
Wenn es doch nur echtes Geld wäre, Dascha... Ich hatte schon hundert solcher "Siege" in meiner Liga...
Wenn es doch nur echtes Geld wäre, Dascha... Ich habe hundert solcher "Gewinne" in der Liga gehabt...
Verwandeln Sie sich nicht in einen Neandertaler. Es ist ein Wettbewerb, die Gewinne sind echtes Geld.
Verwandeln Sie sich nicht in einen Neandertaler. Ich sage, es ist ein Wettbewerb, und Sie riskieren nichts. Das ist etwas ganz anderes, als wenn man sein Geld riskiert und es verliert, wenn man verliert.
Aktuelle Situation (alle TS laufen auf einem Demokonto mit konstantem Mindestlot).
Top 20 nach Saldo:
Eine Übersicht über die fünf besten Unternehmen in Bezug auf das Gleichgewicht:
Die besten 20 für die Qualität des Handels:
Die besten fünf Charts für den Qualitätshandel:
Die ältesten TCs mit mindestens 50 Trades:
Chart der fünf ältesten TS mit mindestens 50 Geschäften:
Achten Sie auf 743642, 643550, 743942. Ihr charakteristisches Merkmal ist eine sehr kleine DD. Wahrscheinlich lohnt sich ein genauerer Blick auf die TS mit niedriger DD, und sogar mit SL=1 Warteschlange.
In dem Bericht gibt es mehrere TP mit DD=0. Wie sollten wir sie interpretieren? Sie sind während der zweijährigen Testphase überhaupt nicht negativ aufgefallen?