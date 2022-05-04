Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 360
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Oh, Mann. Es hat sich herausgestellt, dass sie mehr über mich wissen als ich selbst... Na ja... Okay, nun...
Was Millionen von Dollar betrifft - nun, wenn Millionen von Rubeln ohne Probleme gemacht werden können, dann sind Millionen von Dollar nicht so weit entfernt... Wir warten...
Du bist über ein Jahr alt, aber es ist dir nicht peinlich.
Meine Tochter ist 40. Sie reitet zweimal pro Woche und träumt davon, ein eigenes Pferd zu haben.
Fährt einen gemieteten BMW.
Dreimal pro Woche Fitnesskurse mit Pool.
Zieht meine Enkelin auf, die sechs Sprachen beherrscht und ein bisschen programmieren kann.
Besitzt ein eigenes Unternehmen: Wertpapiere, Immobilien und so weiter.
Kröte bereits erdrosselt, oder sollte ich hinzufügen?
P.S. Die emotionale Reaktion wurde durch Ihr Bild ausgelöst, sie hat es nicht in meinen Beitrag geschafft.
Du bist über ein Jahr alt, aber es ist dir nicht peinlich.
Meine Tochter ist in ihren 40ern. Sie reitet zweimal pro Woche und träumt davon, ein eigenes Pferd zu haben.
Fährt einen gemieteten BMW.
Dreimal pro Woche Fitnesskurse mit Pool.
Zieht meine Enkelin auf, die sechs Sprachen beherrscht und ein bisschen programmieren kann.
Besitzt ein eigenes Unternehmen: Wertpapiere, Immobilien und so weiter.
Kröte bereits erdrosselt, oder sollte ich hinzufügen?
P.S. Die emotionale Reaktion wurde durch Ihr Bild ausgelöst, sie hat es nicht in meinen Beitrag geschafft.
Tara hört auf zu eitern, trinkt lieber etwas))) Gesundheit für Ihre Tochter und Ihre Enkelin) und für Sie. Frohe Ostern.
Beste 20 nach Gleichgewicht:
Eine Übersicht über die Besten nach Saldo:
Beste Qualität im Handel:
Beste Handelsqualität:
Die ältesten TCs der Liga:
Die ältesten TCs der Liga:
Du bist über ein Jahr alt, aber es ist dir nicht peinlich.
Meine Tochter ist in ihren 40ern. Sie reitet zweimal pro Woche und träumt davon, ein eigenes Pferd zu haben.
Fährt einen gemieteten BMW.
Dreimal pro Woche Fitnesskurse mit Pool.
Zieht meine Enkelin auf, die sechs Sprachen beherrscht und ein bisschen programmieren kann.
Besitzt ein eigenes Unternehmen: Wertpapiere, Immobilien und so weiter.
Kröte bereits erdrosselt, oder sollte ich hinzufügen?
P.S. Die emotionale Reaktion wurde durch Ihr Bild ausgelöst, sie hat es nicht in meinen Beitrag geschafft.
Und das alles mit ihrem Verdienst???
Ich bin nur davon überzeugt, dass ich Recht habe.
Wenn eine Person lügt, ist alles möglich. Nun, oder sie sagt nicht die Wahrheit - offensichtlich kann sie unverdientes Geld anderswo veruntreuen und der Handel ist nur... Spaß...
Top 20 nach Saldo:
Tabelle der besten TS nach Saldo:
Der beste TS der Liga nach Handelsqualität:
Der beste TS der Liga durch den Handel mit Qualität:
Der älteste TS der Liga mit mindestens 50 Trades:
Der älteste TS der Liga mit mindestens 50 Trades:
Tabelle der ältesten TS der Liga mit mindestens 50 Trades:
Ja, Roman. Das ist Spam und Blödsinn.
Ich habe kein Problem damit. Die Kurve vom echten - baue es selbst. Ich verberge nichts, es gibt Experten, die in Kodobaz an den TK-Daten arbeiten.