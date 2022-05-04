Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 227
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Muss ich zuerst ein Demokonto eröffnen, um ein neues Angebot zu erhalten?
Ja, und mehr als das - Sie müssen versprechen, ein Signal darauf zu öffnen (und natürlich Ihr Versprechen halten, sonst gebe ich keine weiteren Regcods).
Sie sollten den Thread lesen - ich habe wiederholt denen, die eine Neukodierung erhalten wollen, eine Antwort gegeben.
Aktuelle Situation (alle TS laufen auf einem Demokonto mit konstantem Mindestlot).
Top 20 nach Saldo:
Eine Übersicht über die fünf besten Unternehmen in Bezug auf das Gleichgewicht:
Die besten 20 für die Qualität des Handels:
Die besten fünf Charts für den Qualitätshandel:
Die 20 ältesten TS mit mindestens 50 Trades:
Chart der fünf ältesten TS mit mindestens 50 Trades:
Aktuelle Situation (alle TS laufen auf einem Demokonto mit konstantem Mindestlot).
Top 20 nach Saldo:
Eine Übersicht über die fünf wichtigsten TS nach Saldo:
Die besten 20 TS nach Handelsqualität:
Top-Five-Chart für Handelsqualität:
Der älteste TS, mit mindestens 50 Trades:
Der Chart des ältesten TS mit mindestens 50 Trades:
Ist sie kaputt?
Wer hat eine Panne?
Unser Licht war aus... Ich habe ihn erst am Abend wieder eingeschaltet.
Ich kann mir nicht vorstellen, wie du schreien würdest, wenn ich krank würde...
Aktuelle Situation (alle TS laufen auf einem Demokonto mit konstantem Mindestlot).
Top 20 nach Saldo:
Eine Übersicht über die Top Five nach Saldo:
Top 20 nach Handelsqualität:
Top fünf in Bezug auf die Handelsqualität:
Die 20 ältesten TS, mit mindestens 50 Trades:
Chart der fünf ältesten TS mit mindestens 50 Trades
Wer hat eine Panne?
Unser Licht war aus... Ich habe ihn erst am Abend wieder eingeschaltet.