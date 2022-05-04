Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 226
Das ist nicht der Punkt... DA IST ALLES GUT!
Es war rein technisch, organisatorisch... nicht handeln.
Werde ich ein separates Konto in den Alpen mit Monitoring-Handelsroboter LIGHTS TS, wenn Sie Ihre Forschung und Entsendung Informationen in der Branche weiter ...
aber stapeln Sie nicht alles auf, damit Sie nicht herausfinden können, was was ist...
Werde ich ein separates Konto in Alpen mit der Überwachung des Handels Roboter TS Liga Trades, wenn Sie Ihre Forschung und die Entsendung von Informationen in den Thread fortsetzen...
Ich werde nicht aufhören.
Ich experimentiere jetzt mit Scalper, basierend auf League TS. Am vielversprechendsten ist für mich ein fester TP-SL, aber die Verschiebung zum Breakeven ist nicht die beste Option. Bislang besteht die Idee darin, bei einer Aufschlüsselung der Volatilität im Minutentakt auszusteigen (und möglicherweise einzusteigen).
Wir werden sehen.
Können Sie genauer sagen, wo der Fehler liegt? So muss ich es später nicht selbst tun.
Ich werde die Daten hier eintragen... Ich bin selbst noch dabei, es herauszufinden... Die ganze Geschichte ist da (alle Berufe)... Ich bin immer noch sortieren es aus mir heraus... Die Geschichte ist alles da (alle meine Trades...) (Entry / Exit ist nicht auf den Handel Logik)... aber wir werden nicht diskutieren es hier, weil es off-topic ist.
Können Sie uns sagen, wo ein technischer Fehler vorliegt? Ich möchte sie nicht selbst herstellen.
AS für das Bild - hier ist dieser Drawdown durch wilde Spreads auf dem Euro-Franken (es gab keine Kontrolle) war ein Kanal 150 pts fünf Ziffern, wenn man sich die Eröffnung - Schlusskurse, gibt es mehr als diese Breite, aber auch nach dem Scheitern in das Terminal (seine Schließung), nach der Eröffnung aus irgendeinem Grund geladen defaulter Profil, und es die Kanal-Werte waren unter vierstelligen, dh.d.h. auch bei den fünf Ziffern, Eröffnung und sofortige Schließung, gefolgt von der Eröffnung bei erhöhtem Volumen wegen der fünf Ziffern, d.h. der Kanal braucht 150 Pips, aber er war bei der Vierer-Marke 15 Pips.
Am Anfang des Bildes gab es einen glatten Ausrutscher zum Verlust wegen einer Reihe von Verlusten im TS LIGI, der Prozentsatz war 10 pro jeden Roboter - das ist Teil der Norm, es gibt keine Fragen.
Es gibt zwei Handelsroboter aus den besten im Bild, die Georgiy in seinen wöchentlichen Berichten verwendet.
Bei der Eröffnung meiner Engagements wurde nicht geprüft, ob ich ein maximales Lot habe, was zu zahlreichen Anfragen beim Broker führte, der mein Konto sperrte...
Alle Eröffnungsprüfungen können dem Tutorial entnommen werden: https://book.mql4.com/ru/build/lots
https://book.mql4.com/ru/build/trading
+ nicht mit abnormalen Spread-Ausweitungen handeln, im Allgemeinen hat niemand alle Standardkontrollen aufgehoben...
P.S. George - entschuldigen Sie bitte das Off-Top.
Komm schon... Was machen die Leute mit diesem Off-Top so viel... Was ist schon dabei, wenn Volchansky in dem Thread Frauen erwähnt, und in einem Dutzend Beiträgen darüber diskutiert... Was ist so schrecklich?
Vor allem, wenn es eng mit dem Thema zusammenhängt... Das ist in Ordnung. Liga ist Liga, und zusätzliche Ideen sind ebenfalls gefragt. In FIDO war es sinnvoll, den Überblick über die Offtops zu behalten, denn jedes zusätzliche Byte brauchte sehr viel Zeit, um über die Telefonleitungen übertragen zu werden, und beanspruchte zusätzlichen Platz auf kleinen Festplatten... Und nun - kleine Abweichungen vom Thema sind meiner Meinung nach sogar sinnvoll.
Insbesondere arbeite ich derzeit an einem Scalper, angesichts der Ergebnisse der Liga... Wenn sich etwas ergibt, werde ich die Ergebnisse hier veröffentlichen.
Geben Sie für den Handel auf einem Demo-Konto nur einen rekg-Code oder auch die Eule? Ich benötige die magische Eule 340120 für den Handel auf einem Demokonto.
Hier ist die neueste Version des ausführbaren Moduls für MT4 und MT5 (funktioniert auf die gleiche Weise).
Ebenfalls im Archiv - Liste aller Liga-TS mit Magiern und Angabe der Division (Klasse) - öffnet sich in Excel.
Im Tester - alle Arbeiten ohne Einschränkungen (Regcod im Tester ist nicht notwendig).
Auf der Demo oder real - Sie brauchen einen Regex-Code.
Sie können die rgcods ohne jegliche Einschränkungen für das Versprechen erhalten, das freie Signal mit der Magie (oder mehreren Magien) Ihrer Wahl zu öffnen. Abgesehen davon habe ich überhaupt nichts dagegen, dass League Trades auf ein echtes Konto kopiert werden.
Morgen werde ich einen Bericht über die derzeit beste TK der Liga veröffentlichen.
Und wir sollten es so halten, dass derjenige, der zuerst kommt, auch zuerst bedient wird, denn wir sind hier gleichberechtigte Kollegen...
Aktuelle Situation (alle TS laufen auf einem Demokonto mit konstantem Mindestlot).
Top 20 nach Saldo:
Eine Übersicht über die fünf besten Unternehmen in Bezug auf das Gleichgewicht:
Die besten 20 für die Qualität des Handels:
Die besten fünf Charts für den Qualitätshandel:
Die ältesten 20 TS, mit mindestens 50 Trades:
Der Chart der fünf ältesten TS mit mindestens 50 Trades:
Sie geben keine Eulen, sondern nur Rotcodes? Kann ich eine Eule kaufen, wenn sie passt?
Und lesen Sie noch einmal, was ich oben geschrieben habe, Kumpel?
Sie brauchen keinen Expert Advisor zu kaufen - er ist kostenlos, der Rekord wird für ein Versprechen gegeben, ein kostenloses Signal mit dem ausgewählten TS zu eröffnen.
Vaughn, lauffähige Module sowohl für MT4 als auch für MT5, Beitrag vom 22.09.2019 18:40
Herunterladen und ausführen. Im Tester - alles funktioniert ohne Einschränkungen, Sie brauchen keine Regexe. Wie es - geben Sie mir das Konto und die Magie - ich werde eine Regex auf die Bedingung, dass das Signal offen sein wird zu schreiben.