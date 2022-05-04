Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 230
..
Top 20 im Saldo:
Warum nach der Bilanz und nicht nach den Mitteln?
Und weil es viel schwieriger ist, die Mittel zu zählen. Nun, wenn man bedenkt, dass ich in meiner Liga keine Overcomer habe, alle TS einen klaren SL haben, der sich nie "vom" Preis wegbewegt, ist es aus Sicht des Ressourcenverbrauchs unvernünftig, das Ergebnis mit Mitteln zu berechnen.
Es ist viel richtiger, sich das Gleichgewichtsdiagramm anzusehen und dann, nachdem man einen vielversprechenden TS ausgewählt hat, diesen im Tester mit echten Ticks laufen zu lassen, um nicht nur das Mittelwertdiagramm, sondern auch eine Menge anderer interessanter Daten zu erhalten.
Und für die phom Nicht-Gläubigen - ich kann Ihnen die Liga TS Investment-Passwort, wählen Sie aus den Geschäften diejenigen, die sich auf die gewünschte TS (sie sind alle "gestapelt" in einem Stapel), und zählen Sie die Fonds so viel wie Sie können.
Aktuelle Situation (alle TCs laufen auf einem Demokonto mit konstantem Mindestlot).
Die besten 20 für die Qualität des Handels:
Die 20 ältesten TS, mit mindestens 50 Trades:
Nun, ich stelle es auf Georgijs Wunsch hin ein.
Ich muss gleich sagen, dass ich nicht vor Ort bin und nicht weiß, wie man die Namen der Dateien entziffert.
Ich habe verständliche Dateien betitelt. Andere habe ich mit den Namen von Dateien unterzeichnet.
Eine Übersicht über die fünf führenden Länder in Bezug auf die Qualität des Handels:
640150 - Es wird eindeutig nach PAMM gefragt... Die Investoren werden kommen.
Die Ausbeute ist sehr gering, und Drawdowns in jeder Transaktion, in der Regel, sind nicht klein. SL - im Wert von so viel wie fünf (!) täglichen Bereichen. Die zulässige Absenkung liegt bei eineinhalb Ziffern, also 0,015.
Die erlaubte Anzahl von Verlusten in einer Reihe ist jedoch 1, d.h. wir dürfen nur zwei SLs in einer Reihe verlieren. Aber zwei SL sind TEN Tagesbereiche! Das heißt, die ganze Figur. Es stimmt, es gibt ein TP auf drei täglichen Bereichen - im Falle von vermuteten scharfen Bewegungen (einmal löste es fast in voller Höhe aus, und das zweite Mal löste es in der Hälfte, Reverse-Trailing das gleiche). Die überwiegende Mehrheit unserer Takes liegt jedoch entweder bei 15 % der Tagesspanne oder darunter (Breakeven, plus Reverse Trailing). Grob gesagt braucht man bis zu 30 Übernahmen, um eine SL zu kompensieren!
Alles in allem, wie auch das Verhalten von "martin". Wären da nicht die enormen zulässigen Drawdowns - wir könnten es mit beiden Händen empfehlen. So wie es ist... Ich habe es separat auf einen Cent... Der Spread ist dort größer als auf der Demo, und daher ist der Gewinn noch geringer, aber immer noch kein Verlust... Gewinnt sehr langsam...
Na ja... Ich habe überhaupt nichts dagegen, dass Leute diesen TS wirklich benutzen, die Bedingung ist die gleiche - öffnen Sie die Überwachung und kopieren Sie die Trades von dort, wo immer Sie wollen.
Interessant... ich werde darüber nachdenken müssen... die Frage ist, dass ich jetzt seit einem halben Jahr im Gewinn bin! Ja, bei der derzeitigen, im Wesentlichen wieder ansteigenden Inanspruchnahme...
Ich sperre das Konto - ich schicke Ihnen die Kontonummer, damit Sie die TK auf dem LIGI-Ex-Gebot buchen können!!!
Keine Fragen, es wird Registrierungscodes geben.