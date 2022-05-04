Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 220
Ich stimme zu. Warum löschen Sie Ihre Produkte jede Woche? Sind Sie ein Betrüger?
Aktuelle Situation (alle TS laufen auf einem Demokonto mit konstantem Mindestlot).
Top 20 nach Saldo:
Eine Übersicht über die fünf besten Unternehmen in Bezug auf das Gleichgewicht:
Die besten 20 für die Qualität des Handels:
Die besten fünf Charts für den Qualitätshandel:
Die 20 am längsten laufenden Systeme mit mindestens 50 Trades:
Chart der fünf am längsten laufenden Systeme mit mindestens 50 Trades:
Hallo. Geben Sie ein Investitionspasswort an, um die Statistiken auf *** einzusehen ? Geben Sie Eulen zum Tausch?
Ja, alles ist kostenlos. Aber es gibt zwischen 80 und 300 Experten, die an einem Konto arbeiten (die Gesamtzahl der Systeme in der Liga beträgt 672, sie sind in drei Abteilungskonten aufgeteilt) - können Sie (lassen Sie uns "Sie" sein) die Trades aussortieren und genau die herausziehen, die Sie interessieren?
Bericht über die besten Systeme - wird jeden Montag veröffentlicht, der heutige Bericht steht oben.
Das ausführbare Modul zu aktuellen EAs wird regelmäßig veröffentlicht.
Um ihn auszuführen, müssen Sie die gewünschte magische Zahl und den gewünschten Risikoprozentsatz für einen Handel angeben.
Das Programm funktioniert im Strategy Tester ohne Einschränkung.
Um es auf einem Demo- oder Realkonto laufen zu lassen, benötigen Sie einen Recode. Recodes werden kostenlos und ohne Einschränkungen für das Versprechen gegeben, ein kostenloses Signal von dem Konto zu eröffnen, auf dem das gewählte System arbeiten wird.
Aktuelle ausführbare Datei (MT4- und MT5-Versionen) mit Liste der aktuellen Systeme (öffnet sich in Excel) - im Anhang.
Was ist mit diesen Dateien - EALeague_Free, EALeague_Free.ex4 - zu tun?
Wissen Sie überhaupt, was ein EA ist, wie man ihn ausführt, wie man die Eingabewerte einstellt?
Das Archiv enthält drei Dateien. Eine Datei ist eine Liste aller Magier, die in der Liga arbeiten. Es gibt zwei ausführbare Module für MetaTrader 4 und für MetaTrader 5, die im Wesentlichen gleich sind. Sie erfordern die Eingabe eines Assistenten und eines Zielrisikos, danach funktionieren sie im Strategietester ohne Einschränkungen und Sie können dort den Handelsverlauf überprüfen...
Es gibt auch eine Option - schauen Sie sich das Demo-Konto, wo die Experten arbeiten jetzt, aber ich wiederhole - können Sie genau die, die Sie brauchen (mit Ihrer Magie) aus den Geschäften von Hunderten von verschiedenen Experten?
Schließlich, um einen der Experten auf der Demo oder auf der realen - Sie brauchen einen rgcod. Regcodes werden kostenlos für das Versprechen gegeben, das kostenlose Signal vom Konto zu öffnen, wo der gewünschte Assistent arbeiten wird. Du schreibst die Nummer des Magiers und die Kontonummer und versprichst,das kostenlose Signal zu öffnen, und ich werde den Rugcode schreiben.
Kreative ***! Autor ***!
Ich schicke Sie los, damit Sie die Regeln des guten Benehmens in Ruhe lesen können. Ich hoffe, eine Woche ist genug.
Ja, Joe, du bist in einer Welt des Schmerzes. Und wo sind Ihre treuen Gefolgsleute Roman und Eduard, müde?
Ich, Roman, ich war im Urlaub... Ich werde die Tests bald fortsetzen ... (meine Trades auf micro-real schienen sich von Georgy's zu unterscheiden in Bezug auf - entry/exit, habe es noch nicht überprüft ... wollte ... aber ich hatte keine Zeit :-) - bin in Urlaub gefahren...) - Ich werde es überprüfen müssen...
Es ist wie bei einem PAMM - die Hauptsache ist, dass man zum richtigen Zeitpunkt ein- und aussteigt... aber hier gibt es keine Provisionen!
Gheorghe! Sie sind ein gut aussehender Mann.