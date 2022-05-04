Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 222
Das ist unwahrscheinlich. Wenn der Auftrag aufgrund eines Fehlers nicht geöffnet werden konnte, wird dies im Protokoll vermerkt.
Auch Magier, die auf 2 enden, treten nur mit schwebenden Aufträgen ein.
Der Unterschied beim Handel kann also nur auf unterschiedliche Notierungen und auf einen weiteren "Schmetterlingseffekt" zurückzuführen sein.
Wenn der TS einen "Schmetterlingseffekt" zeigt, bedeutet das meiner Meinung nach, dass der TS instabil ist. Eine funktionierende TS sollte im Allgemeinen nahe beieinander liegende Ergebnisse auf verschiedenen Konten aufweisen.
spc. Beobachten...
Es stellte sich die Frage, ob es Fälle gibt, in denen die TK auch nach einer Optimierung sehr schlechte Ergebnisse zeigt.
Hier ist ein solcher Fall gerade jetzt.
TS 142341 (ChnTrendDTS auf EURCAD) zeigte auch nach der Optimierung "minus 60%" Qualität und verlor sogar auf die Geschichte... Na ja... Lassen wir es dabei bewenden...
George, vielleicht gehen Sie ja doch auf meinen Vorschlag ein, Statistiken zu sammeln? #Nr. 217 Seite 218
Diese Daten werden schon seit einiger Zeit direkt in den Quellcode der Systeme geschrieben. Nun, irgendwo mehr, irgendwo weniger, aber wie kann man sie nutzen?
Diese Daten werden schon seit einiger Zeit direkt in den Quellcode der Systeme geschrieben. Nun - irgendwo mehr, irgendwo weniger. Aber wie kann man sie nutzen?
Angenommen, Sie haben Statistiken über TS EMATrendRTS auf EurUsd Symbol für zwei Jahre.
D.h. Sie haben ungefähr diesen (minimalen) Datensatz: Lebenszeit; erzielter Gewinn nach Rückzug aus dem Handel. Zum Beispiel:
1. 85 Tage, +15Usd
2. 24 Tage, -30Usd
3. 310 Tage, +120Usd
usw.
Addieren Sie alle erzielten Gewinne und erhalten Sie schließlich, wie viel Geld dieses System mit diesem Symbol während der Zeit, in der die Statistiken gesammelt wurden (über zwei Jahre), verdient (oder verloren) hat.
Wenn der Wert positiv ist, dann wird der TS auf dieses Symbol im Durchschnittverdienen, wenn der Wert negativ ist - er wird verlieren.
Obligatorische Bedingung für die Erhebung von Statistiken ist der Rückzug des TS aus dem Handel. Solange das System nicht aus dem Handel genommen wird, sollten die Ergebnisse des Handels für den aktuellen Lebenszeitraum nicht in die Berechnung einfließen.
Das Problem ist, dass solche Statistiken für "gute" TS nur sehr langsam erhoben werden.
Aber für jede TK wird sie jetzt gesammelt. Wie gesagt, im TC-Klassentext selbst. Ich kann es also nicht in Form von Tabellen wiedergeben, aber für den Magier von Interesse ist es durchaus realistisch.
Aktuelle Situation (alle TS laufen auf einem Demokonto mit konstantem Mindestlot).
Top 20 nach Saldo:
Eine Übersicht über die Top Five nach Saldo:
Die 20 besten TS in Bezug auf die Handelsqualität:
Top-Five-Chart für Handelsqualität:
Die 20 ältesten TS mit mindestens 50 Trades
Der Chart der fünf ältesten TS mit mindestens 50 Trades
Zuvor habe ich Folgendes festgestellt:
1. Die durchschnittliche Lebensdauer eines TC beträgt 3 Monate
2. Die oberste Liga (bestehend aus "guten" TK) ist die unrentabelste pro TK.
Was ich vorschlage: Ich schlage vor, Statistiken für alle 672 TCs zu sammeln. Wenn solche Statistiken über einen ausreichenden Zeitraum (z. B. zwei Jahre - die meisten TCs durchlaufen in dieser Zeit acht Lebenszyklen) erhoben werden, können alle 672 TCs analysiert werden, um festzustellen, welche unrentabel sind. Und schließen Sie sie wirklich von der Liste der Bewerber aus. Und ihnen auch den Zugang zur ersten Liga verwehren, unabhängig von ihrer derzeitigen Qualität oder ihrer derzeitigen Bilanz.
Es geht darum, die Codes durchzugehen. Die Abschluss- und Bilanzstatistiken werden erfasst.
Na ja... Schauen wir mal...
