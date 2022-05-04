Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 228
Aktuelle Situation (alle TS laufen auf einem Demokonto mit konstantem Mindestlot).
Top 20 nach Saldo:
Eine Übersicht über die fünf wichtigsten TS nach Saldo:
Die besten 20 TS nach Handelsqualität:
Tabelle der fünf wichtigsten TS nach Handelsqualität:
Die 20 ältesten TS mit mindestens 50 Trades:
Chart der fünf ältesten TS mit mindestens 50 Trades:
Hier ist alles schiefgelaufen. Ist die Begeisterung verflogen?
Von welcher Begeisterung sprechen Sie?
Ich habe es mehr als einmal gesagt - die Liga besteht aus einer Reihe einfacher TS, die ständig auf einem Demokonto funktionieren. Es ist geschafft, und ich unterstütze den Prozess.
Was ich brauche - habe ich. Die Liga gibt mir eine Vorstellung davon, welche TS bei welchen Symbolen funktionieren und welche nicht.
Was brauchen Sie noch? Welche Begeisterung brauchen Sie?
:-) REGEN SIE SICH NICHT SO AUF. ER SCHERZT NUR, DENN ER IST EIN ARSCHGEWEIH IN JEDEM FASS...
Jede Handelsstrategie auf mittlerer Ebene zeigt bei verschiedenen Paaren unterschiedliche Ergebnisse zu verschiedenen Zeiten.
Das liegt daran, dass sich der Markt ständig verändert (unendlich und willkürlich), denn Forex ist ein freier Markt. Ein Roboter und 40-50 Währungspaare reichen aus, um das zu gewährleisten.
Wenn Sie ihn auf MT5 im Real-Ticks-Modus testen, erhalten Sie dasselbe Bild wie bei einigen hundert Expert Advisors.
Und es macht überhaupt keinen Sinn, so viel Energie und Zeit zu investieren. Das Endergebnis ist offensichtlich.
Wird der diesjährige PAMM seine Talfahrt beenden? Ich möchte echte Ergebnisse sehen, keine verblassten Diagramme. Da Sie es in den öffentlichen Bereich gestellt haben.
Scheiße, ich glaube, das ist das fünfte Mal, dass ich es Ihnen sage - das Passwort für die Investition wurde in diesem Thread veröffentlicht. Wenn das für Sie "verblasste Charts" sind, dann brauchen Sie offensichtlich keine Charts.
PAMM ging im September leider wieder in den dreißigprozentigen Drawdown. Im Oktober fing ich an, auszusteigen, aber sehr langsam.
Nein, Petros, du irrst dich.
Nehmen Sie die EA und versuchen, auf MT5 "dieses Bild"ON 672 TS(Ich habe das Schlüsselwort hervorgehoben) zu bekommen.
Eine Optimierung erfordert ein bis fünf Stunden Arbeit. Im Durchschnitt sind es drei Stunden. Ihre Aussage ist also gleichbedeutend mit der Aussage "Sie können das gleiche Bild auf MT5 in zweitausend Stunden erhalten".
Du kannst, Petros, ich streite nicht... Sie können. Außer, dass zweitausend Stunden ist fast drei Monate ununterbrochene Arbeit auf nicht die schwächste Computer (ich habe i7-8700 mit 16 GB RAM). Außerdem erhalten Sie die Ergebnisse nur für den Moment, in demSie die Optimierung durchführen.
In meinem Fall sind alle diese Ergebnisseständig aktuell.
Das ist die Sache, ich verschwende jetzt praktisch keine Zeit und Energie mehr - jeden Tag wechseln etwa ein Dutzend Experten zwischen den Abteilungen - der Wechsel dauert für jeden Experten genau eine halbe Minute. Außerdem müssen jeden Tag drei bis zehn TS neu optimiert werden - das Anlegen dauert weitere fünf Minuten für alle TS, und nach der Neuoptimierung dauert das "Einfügen" der gefundenen Ergebnisse in den Code drei bis fünf Minuten für jeden TS.
Das heißt, mein TC League ist nur "running MT5 on real ticks" von allen 672TS, aber mit praktisch keine zeitliche Verpflichtung.
Und über "jeder TS zeigt andere Ergebnisse" - das ist genau das, womit ich vor drei Jahren angefangen habe! Und gerade hier habe ich einige Leute gesehen, die beweisen, dass z.B. der MAX TS ANYTIME keinen profitablen Handel aufweisen kann. Bestenfalls "rattert sie um die Null". Die Realität zeigt, dass das älteste profitable System, das seit mehr als einem Jahr funktioniert, auf MA aufgebaut ist.
Welchen Sinn hat die Liga dann noch, wenn sie sich in einem ständigen Abwärtstrend befindet? Sie haben keinen Scalper, übersetzen den Algorithmus auf offene Preise, lassen alle Systeme im Tester eine Stunde lang laufen. Und werfen sie natürlich in den Müll. Die Hoffnung nährt die Jugend, du bist nicht mehr jung.
Haben Sie es selbst ausprobiert? Das ausführbare Modul befindet sich oberhalb des Themas.
Du bist kein junger Mann mehr...Die Eröffnungskurse betragen nur einen Tick anstelle von vier OHLC. Was sind zweitausend Stunden, was sind bestenfalls 500 Stunden (ich kümmere mich ja nicht um alle Zecken) - diese Zeit gibt es gar nicht. Es geht darum, immer eine Reihe von TCs zu haben, die die Ergebnisse zeigen. Ich habe dieses Set. Was Sie brauchen, weiß ich nicht. Und wenn Sie arrogant sein wollen, werde ich Ihnen gar nicht antworten.