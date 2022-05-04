Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 229
Haben Sie es selbst ausprobiert? Das ausführbare Modul befindet sich oberhalb des Themas.
Du bist ein verdammter Schwachkopf...Die Eröffnungskurse betragen nur einen Tick anstelle von vier OHLC. Was sind zweitausend Stunden, was sind bestenfalls 500 Stunden (ich kümmere mich ja nicht um alle Zecken) - diese Zeit gibt es gar nicht. Es geht darum, immer eine Reihe von TCs zu haben, die die Ergebnisse zeigen. Ich habe dieses Set. Was Sie brauchen, weiß ich nicht. Wenn Sie arrogant sein wollen, werde ich nicht antworten.
Wer hat Ihnen gesagt, Sie sollen 600 Systeme bauen? Machen Sie eine normale 10 .
Wo ist das "Problem"? Ich kann es nicht sehen.
Das Ziel ist es, einen vollständigen Satz relevanter TCs zu haben. Es ist mir egal, ob sie gut oder schlecht sind, solange sie vollständig sind.
Ich habe alles.
Welche "Probleme"? Es ist Sie haben ein Problem - Sie haben keine Ahnung, was Sie warten, einige fucking Grails, die nicht haben, um absolut nichts zu tun, gibt es nur eine Schaltfläche "hacken Teig. Aber in der Liga gibt es kein solches Gimmick...
Es ist sinnlos, mit Ihnen zu streiten, Sie sind wie eine Mauer. Sie haben bereits alle Ihre Follower verloren.
Was für verdammte "Adepten". Du bist hier derjenige, der das Wasser aufwirbelt, Plappermaul. Sie sind derjenige, der die Aufgabe hat, "Schafe zu erziehen", indem Sie Ihre Tester-Grails verkaufen.
Ich verkaufe nichts, die Liga ist völlig offen, wenn jemand interessiert ist, kann er die Ergebnisse nutzen. Niemand ist interessiert - ich bin nicht beleidigt, ich brauche die Liga persönlich.
Und was ihr von der Liga braucht, wisst ihr nicht.
Wenn Sie es ins Forum stellen, können die Leute es bewerten. Macht das Sinn?
Und?
Das habe ich schon oft gehört, vor allem bei den Tester-Grails - die Liga hat absolut keinen Wert, was mit Ihrer Einschätzung übereinstimmt. Alles wahr.
Ich gebe nur meine Einschätzung ab, die auf der Beobachtung Ihres Threads seit einem Jahr beruht. Ich bin berechtigt.
Ja, es geht um die 38 Produkte, die Sie in Ihrem Profil haben.
Aktuelle Situation (alle TS laufen auf einem Demokonto mit konstantem Mindestlot).
Top 20 nach Saldo:
Eine Übersicht über die fünf besten Unternehmen in Bezug auf das Gleichgewicht:
Die besten 20 für die Qualität des Handels:
Die besten fünf Charts für den Qualitätshandel:
Die am längsten arbeitenden 20 TS mit einer Anzahl von Geschäften von mindestens 50:
Der Chart der fünf am längsten arbeitenden TS mit mindestens 50 Trades: