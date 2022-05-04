Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 231
Toll, wo kann ich die Überwachung sehen?
:-) bitte aus dem Weg gehen - dieser Zweig der Adepten und Motoren steht in voller Blüte :-)
über die Geburt der Supernova - ich werde später hier darüber schreiben.
Im Moment sind die von Georgi auf der TC LIGI-Liste zur Verfügung gestellten Berichte für die Analyse von Bilanzbewegungen nicht geeignet...
Keine Fragen, es wird Registrierungscodes geben.
OK.
Aktuelle Situation (alle TS laufen auf einem Demokonto mit konstantem Mindestlot).
Top 20 nach Saldo:
Eine Übersicht über die fünf besten Unternehmen in Bezug auf das Gleichgewicht:
Die besten 20 für die Qualität des Handels:
Die besten fünf Charts für den Qualitätshandel:
Die 20 ältesten TS mit mindestens 50 Trades
Bester 5 TS Chart mit mindestens 50 Trades
Also, George, wie geht es mit der Eroberung des Marktes durch den Angriff der "Legionäre" weiter? Sie haben eine "Truppe" von 600 Leuten angeführt und jetzt müssen es 6.000 sein? Setzen Sie sie im MT5-Konstruktor zusammen?
Wir müssen eine Bestandsaufnahme machen... Ist es Ihnen gelungen, ein Muster der EA-Rotation zu finden, das die Gesamtrentabilität der Liga unterstützt?
Warum sollte es 6000 davon geben?
Wir haben zwei Richtungen (gegen und mit dem Trend), drei Arten von Einstiegen (durch EMA, durch Kanal und durch Orders auf Extrema), vier Arten der Begleitung (Forward/Reverse Trailing Stops, feste TP-SL und Flips) - berechnen Sie selbst, wie viele mögliche TPs wir haben.
In der TC League verwende ich 28 Zeichen. Die Gesamtzahl der Systeme beträgt somit 672. Woher bekommen Sie Tausende?
Die Gesamtrentabilität der Liga ist per Definition negativ - weil sie über ein komplettes System verfügt! Nehmen wir an, wir haben ein Trend-Symbol, und wenn wir ein Trend- und ein Flat-System darauf laufen lassen, müssen wir in Nullen ohne irgendeinen Spread sein. Und wir werden sicher mit einem Spread verlieren.
Die Frage der Wahl bleibt intuitiv.
Eines ist mir bis jetzt klar - die Forex-Systeme funktionieren überhaupt nicht, und direkte Trailing-Systeme funktionieren sehr schlecht. Die anderen Systeme funktionieren gelegentlich. Es geht also nur darum, diejenigen auszuwählen, die eine Zeit lang funktionieren werden.
Warum sollte es 6.000 davon geben?
Wir haben zwei Richtungen (gegen und gegen den Trend), drei Arten von Einstiegen (nach EMA, nach Kanal und mit Aufträgen auf Extremwerten), vier Arten von Begleitern (Forward/Reverse Trailing, feste TP-SL und Flips) - berechnen Sie selbst, wie viele mögliche TS wir haben. 24.
In der TS-Liga verwende ich 28 Symbole. Die Gesamtzahl der Systeme beträgt somit 672. Woher bekommen Sie Tausende?
OK, aber die wichtigste Frage ist: "Was ist das Ergebnis?
Das Ergebnis ist die Liga selbst. Ich kann sehen, bei welchem Charakter welche Art von System am besten funktioniert.
Außerdem wurde ein System gefunden, das seit mehr als einem Jahr sehr gute Ergebnisse zeigt. Und eine weitere, die sich in Bezug auf die Qualität annähert.
Nicht schlecht. Dennoch wird ein System unter vielen gefunden, das zu einem anderen Ergebnis führt als das, das Sie gesucht haben, weil Sie den Wert der Strategie verneint haben.
Nun, ok...))
Die Liga könnte als ein weiteres Experiment dienen, das vieles klären würde. Daran haben Sie wahrscheinlich nie gedacht. Aber ich weiß es nicht.
Sie könnten die Interaktion von Händlern und MM an einem synthetischen Instrument simulieren, indem Sie Roboter für sie entwickeln. Die Trader könnten durch Liga-Roboter und der MM durch einen Contrarian-Roboter vertreten sein. Außerdem hat MM eine zusätzliche Gegenpartei - sich selbst, mit der er ebenfalls Geschäfte abschließt. Die Einlagen der "Legionäre" sind Händler ($1000 - 3000), und die Gegenpartei hat die Summe der Einlagen der Liga multipliziert mit 10 (sagen wir). Die Gegenpartei musseine Position eröffnen, die jeder Eröffnungsposition der "Legionäre" entgegengesetzt ist, und mit sich selbst in einem Umfang handeln, der um Größenordnungen größer ist als der des Händlers. Der Preisbildungsalgorithmus wird auf dem "Verbrauch" der von den Legionären und MM abgegebenen Gebote beruhen. Derjenige, der die Gebote absorbiert, ist derjenige, der den Preis bewegt. In diesem Experiment werden Geschäfte mit Einlagen ausgeschlossen. Das Spiel wird so lange gespielt, bis einer der Parteien das Geld ausgeht.
Was meinen Sie dazu?
Nein, natürlich habe ich nicht an so etwas gedacht.
Das Problem liegt im "Vertragspartner" selbst. Soweit ich verstanden habe, schlagen Sie vor, anstelle eines festen Angebotsplans ein "Maklerfirmenmodell" zu schaffen, das Ihnen nach bestimmten Regeln Angebote unterbreitet.
Theoretisch ist das möglich, aber die Frage ist die Durchführbarkeit. Die Aufgabe der Liga besteht darin, eine VOLLSTÄNDIGE Sammlung aller möglichen Systeme zu erstellen. Ursprünglich hatte ich einen Streit mit einem der Forumsteilnehmer, in dem ich sagte, dass, wenn das System-Set vollständig ist und alle möglichen Techniken enthält, dann wird es auf jeden Fall ein System geben, das im Moment Gewinn zeigt. Aber meine Gegner argumentierten, dass es nicht notwendig ist, dass man einen profitablen TS auf, sagen wir, MAs machen kann. Die Erfahrung der Liga hat mir Recht gegeben. In der Liga gibt es IMMER rentable Systeme.
Die Liga stellt sich also nicht mehr die Frage, "was zu tun ist, damit die TS funktioniert", sondern "wie man eine TS aus den bereits funktionierenden auswählt, die auch weiterhin funktionieren wird". Die Frage ist nicht weniger komplex, es gibt auch keine einfache Antwort, aber es ist eine wesentlich andere Frage.
Das Experiment besteht darin, die Preisbildung und das Clearing auf einem synthetischen Instrument mit der gleichen Anzahl von Teilnehmern zu modellieren, die in zwei Teile unterteilt sind - Legionäre (die Händler repräsentieren) und ihr gemeinsames Gegenstück - das MM. Das heißt, dass die eröffneten Geschäfte nur zwischen diesen Parteien abgeschlossen werden. Transaktionen zwischen Legionären sind nicht erlaubt. Kein "multilaterales" Clearing - nur bilaterales - MM und Legionäre. Transaktionen zwischen MM und MM sind jedoch zulässig. Daher muss er von zwei Robotern dargestellt werden, die untereinander und parallel mit den anderen handeln. Das heißt, dass der Geschäftspartner zunächst zwei Konten mit zwei gleichen Einlagen hat. Einer der Roboter des Vertragspartners wird Junior, der andere Senior sein. Beide müssen jedoch eine gemeinsame Strategie verfolgen, die darin besteht, die gesamte Einlage auf die beiden Konten aufzuteilen. Die Strategie muss noch durchdacht werden. Die Strategien der Legionäre beruhen jedoch auf der technischen Analyse, während die Strategie der Gegenpartei auf der Absorption des Volumens deroffenen Positionen zwischen ihr und den anderen beruht. Das war's dann auch schon.
Das Experiment besteht darin, die Preisbildung und das Clearing für ein synthetisches Instrument mit der gleichen Anzahl von Teilnehmern zu simulieren, die in zwei Teile aufgeteilt sind - Legionäre (die Händler darstellen) und ihre gemeinsame Gegenpartei, MM.
Und was würde das bringen?
Das Ziel ist schließlich, Systeme zu finden, die dem aktuellen realen Markt entsprechen, und nicht, das Verhalten dieses oder jenes MM-Algorithmus zu simulieren!
Ich bin mir sicher, dass es, egal welcher gemeinsame Gegenalgorithmus vorgeschlagen wird, immer TCs in der Liga geben wird, die unter diesen Bedingungen Geld verdienen werden. Aber es wird nichts nützen, denn in der Realität wird der Markt völlig andere Preismuster anbieten, und um daraus Profit zu schlagen, braucht man völlig andere Systeme, die unter den Bedingungen dieses synthetischen MM funktionieren.
Wozu dann die Modellierung all dessen?
Die TC League ist nur ein Indikator dafür, welche Arten von Systemen derzeit mit welchem Symbol arbeiten. Mehr sollte man von ihr nicht erwarten.