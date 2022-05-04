Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 223
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
George - geben Sie den Registrierungscode für mein Konto an
2599118
Magier 642150
Dir geht es nur um die Sechser.... Oh, sie werden sich schon zeigen...
Konto: 2599118
Magie: 642150
RegCode: 370953601
-----------------------------------
Dir geht es nur um die Sechser.... Oh, sie werden sich schon zeigen...
Konto: 2599118
Magie: 642150
RegCode: 370953601
-----------------------------------
spc. :-)
Die Zahlen sind mir egal, was zählt sind der Zeitplan und das Ergebnis.
Aktuelle Situation (alle TS laufen auf einem Demokonto mit konstantem Mindestlot).
Top 20 nach Saldo:
Eine Übersicht über die fünf besten Unternehmen in Bezug auf das Gleichgewicht:
Die besten 20 TS nach Handelsqualität:
Die fünf besten TS-Charts für Handelsqualität:
Die 20 ältesten TS mit mindestens 50 Trades:
Chart der fünf ältesten TS mit mindestens 50 Trades:
War es das, worum es ging?
Äh... Wenn das der Staat Georges ist, ist es natürlich schade... Tut mir leid, Georges - nichts Persönliches.
Hören Sie Dasha Baskakova zu?
Ich habe Ihnen schon oft gesagt, dass ich einen PAMM habe und immer noch einen Drawdown von 30% habe. Aber es ging bis zu 70 % nach unten, und so geht es langsam aber sicher aufwärts. Wenn ich herauskomme - dann werde ich das Signal öffnen. Dank der Liga.
Und jetzt denke ich über die Möglichkeiten der Scalper nach - auch auf der Grundlage der von der Liga erhaltenen Daten.
Ich dränge niemandem etwas auf, und ich verkaufe auch nichts, anders als Dascha. Ich brauche das Thema nur, um mein Ego zu pflegen. Und ich betreibe die Liga nur für mich selbst. Sie zeigt mir ziemlich genau das, was ich von ihr erwarte. Mir wurde einmal bewiesen, dass es unmöglich ist, einen profitablen TS mit MAK aufzubauen. Die Liga hat bewiesen, dass dies nicht stimmt, man kann es. Deshalb basiert der "langlebigste" TS auf dem trivialen MAK und weist zudem eine sehr ordentliche Handelsqualität auf.
Dann entschuldigen Sie mich. Ich werde meine Beiträge löschen.
Dann entschuldigen Sie mich. Ich werde meine Beiträge löschen.
Das ist eine der Statistiken von Romans Liga-Anhängern. Wenigstens versteckt er es nicht, anders als in diesem Thread. Ich glaube nicht, dass sich die Statistiken von Schülern und Lehrern grundlegend unterscheiden.
Warum sollte ich sie verstecken - ich habe hier schon mehrmals einen Link angegeben.
Was kümmert Sie das? Ich versuche nicht, Ihnen etwas zu verkaufen.
Ist es das, worum es hier geht?
Das nennt man Tuning und Debugging.
Außerdem verfügt der TS LIGE auf jedem Roboter (dem Bildschirm des gehandelten Instruments) über einen Indikator, der die Trades im Chart anzeigt. Der gehandelte Prozentsatz wird auf 1 gesetzt.
Screenshots des Bildschirms werde ich später hier posten, mit Trades unter den entsprechenden Robotern und Magie.
Der TS LIGE enthält auf jeden Fall nützliche Informationen, über die man im Hinblick auf einen profitablen Handel nachdenken sollte.
Das nennt man Einrichten und Fehlersuche.