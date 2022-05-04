Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 221
Laryx - das ist meiner Meinung nach das Beste, und ich scheine nicht verwirrt zu sein, Sie haben hier über so etwas wie Arbitrage oder irgendwelche Bildschirmschnörkel geschrieben... Ich war daran interessiert, etwas zu lesen und zu lernen - Neues...
Wie auch immer, posten Sie, welche Themen Sie vor Ihrem TC LIGHTS gemacht und gepostet haben, es scheint dort noch ein rein 4.
----------------
und auch - schreiben - die Reihenfolge der Bildung und die Buchung der BEST auf Ihre Charts - ist es im Allgemeinen, was? für welchen Zeitraum des Handels oder nach der Optimierung? wie im Allgemeinen Ihre diese Berichte sind auf die Bilder jeden Montag auf der Grundlage welcher Daten gebildet?
Kann sich LIGI's TS, nach Überoptimierung, mit seinem klaren neuen Zauberer als einer der Besten im Report Chart herausstellen?
Ich habe Ihnen bereits erzählt, dass ich mich 2012 auf Anregung eines Internet-Bekannten für Devisen interessiert habe.
Er hatte ein super-duper System, das er seit mehreren Jahren entwickelt hatte, und das er anbot, zu einem Experten zu machen. Wir haben etwa ein halbes Jahr damit verbracht, genau diesen Roboter zu schreiben und gleichzeitig das System zu verbessern.
Das System wies in der Historie 15 Jahre Gewinn aus. Auf dem echten Konto begann es nach drei Monaten zu versagen und verlor den gesamten Gewinn, den es erwirtschaftet hatte.
Damals fragte ich mich: Warum sollte ich das System über Jahre hinweg entwickeln und dann monatelang programmieren, wenn sich das Ergebnis seiner Arbeit nicht wesentlich von dem der einfachsten Systeme unterscheidet? Zu diesem Zeitpunkt hatte ich bereits einige verschiedene Empfehlungen und Blogs studiert, und die Ideen von Igor Chechet kamen mir am nächsten - ich beschloss, die Liga der Expertenberater auf der Grundlage seiner Ratschläge zu gründen.
Die Idee der Liga ist es wiederum, immer Experten zu haben, die nicht nur auf die Geschichte getestet sind, sondern auch eine erfolgreiche Demo-Geschichte haben. Diese Experten sollten einfach sein, und das so einfach wie möglich. Die Liga arbeitet ( 2 Richtungen x 3 Arten von Eingaben x 4 Arten von Begleitungen) = 24 TS pro Symbol.
"Das Hauptproblem der Autoren all dieser "Schnörkel" besteht darin, dass sie zwar abstrakte Möglichkeiten der Bildschirmausgabe anbieten, aber absolut nichts, worauf man sie anwenden könnte. Es gab drei Personen, die sehr schöne und farbenfrohe Zeichnungen zeigten, aber die praktische Anwendung all dieser Merkmale auf die Indikatoren war sehr dürftig - höchstens ein weiterer bunter Indikator.
Ich habe mich überhaupt nicht mit Arbitrage beschäftigt. Ich habe im Blog von Chechet ein wenig darüber gelesen, aber ich habe selbst noch nichts gemacht.
Laryx ist mein alter Spitzname, den ich mir vor langer Zeit ausgedacht und in vielen Foren verwendet habe.
Die Diagramme zeigen nur die Systeme, die derzeit in Betrieb sind. Das beste der Systeme durch drei Schnitte - Gleichgewicht, Qualität und Dauer des Handels ohne einen "Testschuss". Die Diagramme und Tabellen zeigen die Ergebnisse aller Systeme, beginnend mit dem letzten Moment ihrer Überoptimierung und der Installation im Demohandel. Das Datum der Erstellung ist überall angegeben - dies ist der Tag, an dem das System überoptimiert wurde (oder von Abteilung zu Abteilung verschoben wurde) und seither läuft.
Die Gesamtsysteme sind immer (2 Richtungen x 3 Eingabetypen x 4 Begleittypen) x 28 Zeichen = 672. Sie laufen immer auf einem der drei Demokonten, abhängig von der gezeigten Handelsqualität. Ich nenne diese Konten "Ligaabteilungen".
Die Berichte sind sehr einfach - jedes Wochenende lasse ich Skripte laufen, die alle TS der Liga durchlaufen und Trades jedes Systems aus der Historie des Demokontos auswählen. Diese Daten werden dann zur Erstellung der von mir veröffentlichten Bilanztabellen verwendet. Die besten zwanzig nach drei Schnitten - ich habe sie in Tabellen und die besten fünf in Charts eingetragen. Diese Tabellen und Diagramme werden jeden Montagmorgen veröffentlicht.
Das ist das Tolle daran. Bitte beschreiben Sie, wenn es nicht schwierig ist, die aktuellen tatsächlichen Zeiträume (in Zeit und %) der Optimierung selbst, Back-End-Tests, bevor Sie es auf Demo-Trades setzen ...
und eine weitere Anfrage, wenn Sie nicht haben - fügen Sie zum Beispiel, Kontrollen für die Öffnung der Bestellung, so dass zum Beispiel, wenn die Bedingungen der Eingabe ausgelöst werden - die Bestellung nicht platziert wird, wird es platziert werden ...
Und im Allgemeinen, lassen Sie uns Ihre PAMM in der schwarzen Magier streichen, zum Beispiel, 640150, 642152, 143141, 143750, 740250 - Sie können Geld verdienen zu füllen...
Ich werde am Montag bei mir zu Hause weiter mitbieten.
Aktuelle Situation (alle TS laufen auf einem Demokonto mit konstantem Mindestlot).
Top 20 nach Saldo:
Die besten fünf Diagramme per Saldo:
Die besten 20 in Bezug auf die Handelsqualität:
Die besten fünf Charts nach Handelsqualität:
Die 20 am längsten laufenden TS, mit mindestens 50 Trades:
Der Chart der fünf ältesten TS, mit mindestens 50 Trades:
Das ist unwahrscheinlich. Wenn der Auftrag aufgrund eines Fehlers nicht geöffnet werden konnte, wird dies im Protokoll vermerkt.
Auch Magie, die auf 2 endet - nur schwebende Aufträge werden überhaupt eingegeben.
Der Unterschied beim Handel kann also nur auf unterschiedliche Notierungen und einen weiteren "Schmetterlingseffekt" zurückzuführen sein.
Wenn der TS einen "Schmetterlingseffekt" zeigt, bedeutet das meiner Meinung nach, dass der TS instabil ist. Eine funktionierende TS sollte im Allgemeinen nahe beieinander liegende Ergebnisse auf verschiedenen Konten aufweisen.