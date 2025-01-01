Die Herbstprognose ist die Ankündigung des britischen Haushalts für das kommende Jahr. Die Erklärung stellt die Einnahmen und Ausgaben aller Abteilungen, Ministerien, Dienste und staatlichen Programme dar. Das Budget wird im Herbst bekannt gegeben, so dass noch vor Beginn des Geschäftsjahres (das am 5. April stattfindet) große Steuereinnahmen erzielt werden können. Die zweite Haushaltserklärung wird im Frühjahr abgegeben.

Das Dokument wird vom Finanzministerium entwickelt. Die Haushaltseinnahmen bestehen hauptsächlich aus Steuern und Zöllen, und die Ausgaben des öffentlichen Sektors stellen den Betrag dar, der für die Finanzierung der Tätigkeiten der Ministerien und Abteilungen gemäß der genehmigten staatlichen Politik erforderlich ist.

Geplante Ausgaben des öffentlichen Sektors werden im Parlament durch Abstimmung genehmigt. Budgetentscheidungen korrelieren in der Regel mit Erstanträgen. Vor der Verabschiedung des Budgets senden die Abteilungen ihre Finanzierungsanträge an das Finanzministerium. Die herbstliche Budgetprognose wird Finanzminister verkündet. Dieses Ereignis wird traditionell von Ökonomen und Analysten beobachtet, verursacht aber selten Volatilität bei den britischen Pfund-Kursen.