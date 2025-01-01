Autumn Forecast Statement è l'annuncio del bilancio del Regno Unito per il prossimo anno. La dichiarazione presenta i redditi e le spese di tutti i dipartimenti, ministeri, servizi e programmi statali. Il bilancio viene annunciato in autunno, consentendo di ricevere importanti entrate fiscali prima dell'inizio dell'esercizio finanziario (che si verifica il 5 aprile). La seconda dichiarazione di bilancio è fatta in primavera.

Il documento è sviluppato dal Tesoro. Le entrate di bilancio sono principalmente costituite da tasse e dazi doganali e le spese del settore pubblico rappresentano la quantità di fondi necessari per finanziare le attività di ministeri e dipartimenti, in conformità con la politica statale approvata.

Le spese previste per il settore pubblico sono approvate dal Parlamento mediante votazione. Le decisioni di budget di solito sono correlate alle domande iniziali. Prima dell'adozione del bilancio, i dipartimenti inviano le loro domande di finanziamento al Tesoro.

Le previsioni di bilancio autunnali sono annunciate dal Cancelliere del Tesoro. Questo evento è tradizionalmente monitorato da economisti e analisti, ma raramente causa volatilità nelle quotazioni della sterlina britannica.