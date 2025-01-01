A Declaração de Outono (Autumn Forecast Statement) é o anúncio do orçamento do Reino Unido para o próximo ano. Ele apresenta receitas e despesas de todos os departamentos, ministérios, serviços, programas estaduais. O anúncio do orçamento ocorre no outono, para que antes do início do ano fiscal (que acontece na Grã-Bretanha em 5 de abril), todas as principais receitas fiscais chegarem ao orçamento. A segunda declaração sobre o orçamento ocorre na primavera.

O documento é desenvolvido pelo Tesouro. As receitas orçamentárias são formadas principalmente por impostos e taxas alfandegárias, já os gastos do setor público são a quantia necessária para financiar as atividades dos ministérios e departamentos, de acordo com a política estadual aprovada.

Despesas planejadas para as atividades dos órgãos estaduais são aprovadas por votação no Parlamento. Geralmente, o monitoramento de orçamento e a alocação de fundos para certas necessidades são geralmente consistentes com as solicitações iniciais. Antes de o orçamento ser adotado, as agências enviam seus pedidos de financiamento ao Tesouro.

A declaração de outono é anunciada pelo Chanceler do Tesouro. Este evento é tradicionalmente de interesse para economistas e analistas, mas raramente provoca uma mudança nas cotações da libra esterlina.