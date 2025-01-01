Осенний прогноз бюджета (Autumn Forecast Statement) — оглашение бюджета Великобритании на предстоящий год. В нем представлены доходы и расходы всех ведомств, министерств, служб, госпрограмм. Оглашение бюджета происходит осенью, чтобы еще до начала финансового года (которое в Британии происходит 5 апреля) в бюджет успели прийти все крупные налоговые поступления. Второй раз заявление о бюджете происходит весной.

Документ разрабатывается Казначейством. Бюджетные доходы формируются преимущественно налогами и таможенными сборами, а расходы госсектора представляют собой сумму денежных средств, необходимую для финансирования деятельности министерств и ведомств, в соответствии с утвержденной государственной политикой.

Запланированные расходы на деятельность государственных органов утверждают в Парламенте страны путем голосования. Как правило, исполнение бюджета и направление средств на те или иные нужды в целом согласуются с первоначальными запросами. Перед тем, как бюджет принят, ведомства направляют свои заявки на финансирование в Казначейство.

Осенний прогноз бюджета оглашает канцлер Казначейства. Это событие традиционно вызывает интерес у экономистов и аналитиков, однако редко вызывает изменение котировок британского фунта.