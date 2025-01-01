La déclaration de prévisions d’automne est l’annonce du budget du Royaume-Uni pour l’année à venir. L’état présente les revenus et les dépenses de tous les départements, ministères, services et programmes de l’État. Le budget est annoncé à l’automne, permettant la réception d’importantes recettes fiscales avant le début de l’exercice (qui a lieu le 5 avril). Le deuxième état budgétaire est fait au printemps.

Le document est élaboré par le Trésor. Les recettes budgétaires sont principalement constituées d’impôts et de droits de douane, et les dépenses du secteur public représentent le montant des fonds nécessaires pour financer les activités des ministères et des départements, conformément à la politique approuvée de l’État.

Les dépenses prévues du secteur public sont approuvées par le Parlement par un vote. Les décisions budgétaires sont généralement en corrélation avec les demandes initiales. Avant l’adoption du budget, les ministères envoient leurs demandes de financement au Trésor.

Les prévisions budgétaires de l’automne sont annoncées par le chancelier du Trésor. Cet événement est habituellement surveillé par les économistes et les analystes, mais provoque rarement une volatilité des cours de la livre sterling.