CS_ShapedMembershipFunction
Klasse für die Implementierung einer S-förmigen Zugehörigkeitsfunktion mit den Parametern А und B.
Beschreibung
Die Funktion gibt eine S-förmige zweiparametrige Zugehörigkeitsfunktion. Das ist eine steigende Funktion, welche Werte von 0 bis 1 annimmt. Die Parameter А und В bestimmen das Intervall, innerhalb dessen die Funktion nach der nicht linearen Bahn von 0 bis 1 steigt.
Diese Funktion stellt Fuzzy-Mengen vom Typ "sehr hoch" dar (d.h., es werden steigende Zugehörigkeitsfunktionen mit Sättigung).
Ein Beispielcode für das Zeichnen dieser Grafik ist unten angeführt.
Deklaration
class CS_ShapedMembershipFuncion : public IMembershipFunction
Überschrift
#include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>
Vererbungshierarchie
CS_ShapedMembershipFunction
Methoden der Klasse
Methode der Klasse
Beschreibung
Liefert und setzt den Parameter des Anfangs des Intervalls, in welchem die Funktion steigt.
Liefert und setzt den ersten Parameter des Kernes einer Fuzzy-Menge.
Berechnet den Wert der Funktion nach dem angegebenen Argument.
