CS_ShapedMembershipFunction

Klasse für die Implementierung einer S-förmigen Zugehörigkeitsfunktion mit den Parametern А und B.

Beschreibung

Die Funktion gibt eine S-förmige zweiparametrige Zugehörigkeitsfunktion. Das ist eine steigende Funktion, welche Werte von 0 bis 1 annimmt. Die Parameter А und В bestimmen das Intervall, innerhalb dessen die Funktion nach der nicht linearen Bahn von 0 bis 1 steigt.

Diese Funktion stellt Fuzzy-Mengen vom Typ "sehr hoch" dar (d.h., es werden steigende Zugehörigkeitsfunktionen mit Sättigung).

Ein Beispielcode für das Zeichnen dieser Grafik ist unten angeführt.

Deklaration

class CS_ShapedMembershipFuncion : public IMembershipFunction

Überschrift

#include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>

Vererbungshierarchie CObject IMembershipFunction CS_ShapedMembershipFunction

Methoden der Klasse

Methode der Klasse Beschreibung A Liefert und setzt den Parameter des Anfangs des Intervalls, in welchem die Funktion steigt. B Liefert und setzt den ersten Parameter des Kernes einer Fuzzy-Menge. GetValue Berechnet den Wert der Funktion nach dem angegebenen Argument.

Methoden geerbt von der Klasse CObject Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Beispiel