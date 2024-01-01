DokumentationKategorien
CS_ShapedMembershipFunction

Klasse für die Implementierung einer S-förmigen Zugehörigkeitsfunktion mit den Parametern А und B.  

Beschreibung

Die Funktion gibt eine S-förmige zweiparametrige Zugehörigkeitsfunktion. Das ist eine steigende Funktion, welche Werte von 0 bis 1 annimmt. Die Parameter А und В bestimmen das Intervall, innerhalb dessen die Funktion nach der nicht linearen Bahn von 0 bis 1 steigt.

Diese Funktion stellt Fuzzy-Mengen vom Typ "sehr hoch" dar (d.h., es werden steigende Zugehörigkeitsfunktionen mit Sättigung).

fuzzy_s_function

Ein Beispielcode für das Zeichnen dieser Grafik ist unten angeführt.

Deklaration

   class CS_ShapedMembershipFuncion : public IMembershipFunction

Überschrift

   #include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>

Vererbungshierarchie

  CObject

      IMembershipFunction

          CS_ShapedMembershipFunction

Methoden der Klasse

Methode der Klasse  

Beschreibung

A

Liefert und setzt den Parameter des Anfangs des Intervalls, in welchem die Funktion steigt.

B

Liefert und setzt den ersten Parameter des Kernes einer Fuzzy-Menge.

GetValue

Berechnet den Wert der Funktion nach dem angegebenen Argument.

Methoden geerbt von der Klasse CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Beispiel

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                   S_ShapedMembershipFunction.mq5 |
//|                         Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>
#include <Graphics\Graphic.mqh>
//--- Create membership functions
CS_ShapedMembershipFunction func1(2,1);
CS_ShapedMembershipFunction func2(2,4);
CS_ShapedMembershipFunction func3(2,7);
//--- Create wrappers for membership functions
double S_ShapedMembershipFunction1(double x) { return(func1.GetValue(x)); }
double S_ShapedMembershipFunction2(double x) { return(func2.GetValue(x)); }
double S_ShapedMembershipFunction3(double x) { return(func3.GetValue(x)); }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- create graphic
   CGraphic graphic;
   if(!graphic.Create(0,"S_ShapedMembershipFunction",0,30,30,780,380))
     {
      graphic.Attach(0,"S_ShapedMembershipFunction");
     }
   graphic.HistoryNameWidth(70);
   graphic.BackgroundMain("S_ShapedMembershipFunction");
   graphic.BackgroundMainSize(16);
//--- create curve
   graphic.CurveAdd(S_ShapedMembershipFunction1,0.0,10.0,0.1,CURVE_LINES,"[2, 1]");
   graphic.CurveAdd(S_ShapedMembershipFunction2,0.0,10.0,0.1,CURVE_LINES,"[2, 4]");
   graphic.CurveAdd(S_ShapedMembershipFunction3,0.0,10.0,0.1,CURVE_LINES,"[2, 7]");
//--- sets the X-axis properties
   graphic.XAxis().AutoScale(false);
   graphic.XAxis().Min(0.0);
   graphic.XAxis().Max(10.0);
   graphic.XAxis().DefaultStep(1.0);
//--- sets the Y-axis properties
   graphic.YAxis().AutoScale(false);
   graphic.YAxis().Min(0.0);
   graphic.YAxis().Max(1.1);
   graphic.YAxis().DefaultStep(0.2);
//--- plot
   graphic.CurvePlotAll();
   graphic.Update();
  }
