Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekMathematikFuzzy logicMembership functionsCP_ShapedMembershipFunction 

CP_ShapedMembershipFunction

Klasse für die Implementierung einer P-förmigen Zugehörigkeitsfunktion mit den Parametern А, B, С und D.  

Beschreibung

Die P-förmige Zugehörigkeitsfunktion stellt ein krummliniges Trapez dar. Die Funktion wird für das Setzen asymmetrischer Zugehörigkeitsfunktionen mit einem reibungslosen Übergang von einer pessimistischen zu einer optimistischen Schätzung einer Fuzzy-Zahl verwendet.  

fuzzy_p_function

Ein Beispielcode für das Zeichnen dieser Grafik ist unten angeführt.

Deklaration

   class CP_ShapedMembershipFuncion : public IMembershipFunction

Überschrift

   #include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>

Vererbungshierarchie

  CObject

      IMembershipFunction

          CP_ShapedMembershipFunction

Methoden der Klasse

Methode der Klasse  

Beschreibung

A

Liefert und setzt den Parameter des Anfangs einer Fuzzy-Menge.

B

Liefert und setzt den ersten Parameter des Kernes einer Fuzzy-Menge.

C

Liefert und setzt den zweiten Parameter des Kernes einer Fuzzy-Menge.

D

Liefert und setzt den Parameter des Endes einer Fuzzy-Menge.

GetValue

Berechnet den Wert der Funktion nach dem angegebenen Argument.

Methoden geerbt von der Klasse CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Beispiel

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                   P_ShapedMembershipFunction.mq5 |
//|                         Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>
#include <Graphics\Graphic.mqh>
//--- Create membership functions
CP_ShapedMembershipFunction func1(0,0.5,3,9);
CP_ShapedMembershipFunction func2(0,4,5.5,9);
CP_ShapedMembershipFunction func3(0,6,7,9);
//--- Create wrappers for membership functions
double P_ShapedMembershipFunction1(double x) { return(func1.GetValue(x)); }
double P_ShapedMembershipFunction2(double x) { return(func2.GetValue(x)); }
double P_ShapedMembershipFunction3(double x) { return(func3.GetValue(x)); }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- create graphic
   CGraphic graphic;
   if(!graphic.Create(0,"P_ShapedMembershipFunction",0,30,30,780,380))
     {
      graphic.Attach(0,"P_ShapedMembershipFunction");
     }
   graphic.HistoryNameWidth(70);
   graphic.BackgroundMain("P_ShapedMembershipFunction");
   graphic.BackgroundMainSize(16);
//--- create curve
   graphic.CurveAdd(P_ShapedMembershipFunction1,0.0,10.0,0.1,CURVE_LINES,"[0, 0.5, 3, 9]");
   graphic.CurveAdd(P_ShapedMembershipFunction2,0.0,10.0,0.1,CURVE_LINES,"[0, 4, 5.5, 9]");
   graphic.CurveAdd(P_ShapedMembershipFunction3,0.0,10.0,0.1,CURVE_LINES,"[0, 6, 7, 9]");
//--- sets the X-axis properties
   graphic.XAxis().AutoScale(false);
   graphic.XAxis().Min(0.0);
   graphic.XAxis().Max(10.0);
   graphic.XAxis().DefaultStep(1.0);
//--- sets the Y-axis properties
   graphic.YAxis().AutoScale(false);
   graphic.YAxis().Min(0.0);
   graphic.YAxis().Max(1.1);
   graphic.YAxis().DefaultStep(0.2);
//--- plot
   graphic.CurvePlotAll();
   graphic.Update();
  }
