CP_ShapedMembershipFunction
Klasse für die Implementierung einer P-förmigen Zugehörigkeitsfunktion mit den Parametern А, B, С und D.
Beschreibung
Die P-förmige Zugehörigkeitsfunktion stellt ein krummliniges Trapez dar. Die Funktion wird für das Setzen asymmetrischer Zugehörigkeitsfunktionen mit einem reibungslosen Übergang von einer pessimistischen zu einer optimistischen Schätzung einer Fuzzy-Zahl verwendet.
Ein Beispielcode für das Zeichnen dieser Grafik ist unten angeführt.
Deklaration
class CP_ShapedMembershipFuncion : public IMembershipFunction
Überschrift
#include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>
Vererbungshierarchie
CP_ShapedMembershipFunction
Methoden der Klasse
Methode der Klasse
Beschreibung
Liefert und setzt den Parameter des Anfangs einer Fuzzy-Menge.
Liefert und setzt den ersten Parameter des Kernes einer Fuzzy-Menge.
Liefert und setzt den zweiten Parameter des Kernes einer Fuzzy-Menge.
Liefert und setzt den Parameter des Endes einer Fuzzy-Menge.
Berechnet den Wert der Funktion nach dem angegebenen Argument.
