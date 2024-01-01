CP_ShapedMembershipFunction

Klasse für die Implementierung einer P-förmigen Zugehörigkeitsfunktion mit den Parametern А, B, С und D.

Beschreibung

Die P-förmige Zugehörigkeitsfunktion stellt ein krummliniges Trapez dar. Die Funktion wird für das Setzen asymmetrischer Zugehörigkeitsfunktionen mit einem reibungslosen Übergang von einer pessimistischen zu einer optimistischen Schätzung einer Fuzzy-Zahl verwendet.

Ein Beispielcode für das Zeichnen dieser Grafik ist unten angeführt.

Deklaration

class CP_ShapedMembershipFuncion : public IMembershipFunction

Überschrift

#include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>

Vererbungshierarchie CObject IMembershipFunction CP_ShapedMembershipFunction

Methoden der Klasse

Methode der Klasse Beschreibung A Liefert und setzt den Parameter des Anfangs einer Fuzzy-Menge. B Liefert und setzt den ersten Parameter des Kernes einer Fuzzy-Menge. C Liefert und setzt den zweiten Parameter des Kernes einer Fuzzy-Menge. D Liefert und setzt den Parameter des Endes einer Fuzzy-Menge. GetValue Berechnet den Wert der Funktion nach dem angegebenen Argument.

Methoden geerbt von der Klasse CObject Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Beispiel