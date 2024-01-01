CProductTwoSigmoidalMembershipFunction

Klasse für die Implementierung der Zugehörigkeitsfunktion als Produkt zweier Sigmoidfunktionen mit den Parametern А1, А2, С1 und С2.

Beschreibung

Das Produkt zweier Sigmoidfunktion wird für die Setzung glatter asymmetrischer Funktionen verwendet. Mit dem Produkt kann man Zugehörigkeitsfunktionen mit den Werten erstellen, die gleich 1 sind, beginnend mit einem bestimmten Wert des Arguments. Solche Funktionen passen sehr gut, wenn man linguistische Begriffe wie "Short" oder "Long" angeben muss.

Deklaration

class CProductTwoSigmoidalMembershipFuncion : public IMembershipFunction

Überschrift

#include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>

Vererbungshierarchie CObject IMembershipFunction CProductTwoSigmoidalMembershipFunctions

Methoden der Klasse

Methode der Klasse Beschreibung A1 Liefert und setzt den Steigungskoeffizienten der ersten Zugehörigkeitsfunktion. A2 Liefert und setzt den Steigungskoeffizienten der zweiten Zugehörigkeitsfunktion. C1 Gibt den Parameter der Koordinate des Wendepunktes der ersten Zugehörigkeitsfunktion zurück. C2 Gibt den Parameter der Koordinate des Wendepunktes der zweiten Zugehörigkeitsfunktion zurück. GetValue Berechnet den Wert der Funktion nach dem angegebenen Argument.

Methoden geerbt von der Klasse CObject Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Beispiel