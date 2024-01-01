CProductTwoSigmoidalMembershipFunction
Klasse für die Implementierung der Zugehörigkeitsfunktion als Produkt zweier Sigmoidfunktionen mit den Parametern А1, А2, С1 und С2.
Beschreibung
Das Produkt zweier Sigmoidfunktion wird für die Setzung glatter asymmetrischer Funktionen verwendet. Mit dem Produkt kann man Zugehörigkeitsfunktionen mit den Werten erstellen, die gleich 1 sind, beginnend mit einem bestimmten Wert des Arguments. Solche Funktionen passen sehr gut, wenn man linguistische Begriffe wie "Short" oder "Long" angeben muss.
Ein Beispielcode für das Zeichnen dieser Grafik ist unten angeführt.
Deklaration
class CProductTwoSigmoidalMembershipFuncion : public IMembershipFunction
Überschrift
#include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>
Vererbungshierarchie
CProductTwoSigmoidalMembershipFunctions
Methoden der Klasse
Methode der Klasse
Beschreibung
Liefert und setzt den Steigungskoeffizienten der ersten Zugehörigkeitsfunktion.
Liefert und setzt den Steigungskoeffizienten der zweiten Zugehörigkeitsfunktion.
Gibt den Parameter der Koordinate des Wendepunktes der ersten Zugehörigkeitsfunktion zurück.
Gibt den Parameter der Koordinate des Wendepunktes der zweiten Zugehörigkeitsfunktion zurück.
Berechnet den Wert der Funktion nach dem angegebenen Argument.
