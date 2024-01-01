CGeneralizedBellShapedMembershipFunction

Klasse für die Implementierung einer verallgemeinerten glockenförmigen Zugehörigkeitsfunktion mit den Parametern А, B und С.

Beschreibung

Die verallgemeinerte glockenförmige Zugehörigkeitsfunktion sieht der Form nach wie Gauß'sche Funktionen aus. Im ganzen Definitionsbereich ist die Funktion glatt und nimmt non zero Werte an.

Ein Beispielcode für das Zeichnen dieser Grafik ist unten angeführt.

Deklaration

class CGeneralizedBellShapedMembershipFuncion : public IMembershipFunction

Überschrift

#include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>

Vererbungshierarchie CObject IMembershipFunction CGeneralizedBellShapedMembershipFunction

Methoden der Klasse

Methode der Klasse Beschreibung A Liefert und setzt den Koeffizienten der Konzentration der Zugehörigkeitsfunktion. B Liefert und setzt den Steigungskoeffizienten der Zugehörigkeitsfunktion. С Liefert und setzt die Koordinate des Maximums der Zugehörigkeitsfunktion. GetValue Berechnet den Wert der Funktion nach dem angegebenen Argument.

Methoden geerbt von der Klasse CObject Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Beispiel