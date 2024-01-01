CGeneralizedBellShapedMembershipFunction
Klasse für die Implementierung einer verallgemeinerten glockenförmigen Zugehörigkeitsfunktion mit den Parametern А, B und С.
Beschreibung
Die verallgemeinerte glockenförmige Zugehörigkeitsfunktion sieht der Form nach wie Gauß'sche Funktionen aus. Im ganzen Definitionsbereich ist die Funktion glatt und nimmt non zero Werte an.
Ein Beispielcode für das Zeichnen dieser Grafik ist unten angeführt.
Deklaration
class CGeneralizedBellShapedMembershipFuncion : public IMembershipFunction
Überschrift
#include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>
Vererbungshierarchie
CGeneralizedBellShapedMembershipFunction
Methoden der Klasse
Methode der Klasse
Beschreibung
Liefert und setzt den Koeffizienten der Konzentration der Zugehörigkeitsfunktion.
Liefert und setzt den Steigungskoeffizienten der Zugehörigkeitsfunktion.
Liefert und setzt die Koordinate des Maximums der Zugehörigkeitsfunktion.
Berechnet den Wert der Funktion nach dem angegebenen Argument.
