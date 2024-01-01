DokumentationKategorien
CGeneralizedBellShapedMembershipFunction

Klasse für die Implementierung einer verallgemeinerten glockenförmigen Zugehörigkeitsfunktion mit den Parametern А, B und С.

Beschreibung

Die verallgemeinerte glockenförmige Zugehörigkeitsfunktion sieht der Form nach wie Gauß'sche Funktionen aus. Im ganzen Definitionsbereich ist die Funktion glatt und nimmt non zero Werte an.  

fuzzy_gbell_function

Ein Beispielcode für das Zeichnen dieser Grafik ist unten angeführt.

Deklaration

   class CGeneralizedBellShapedMembershipFuncion : public IMembershipFunction

Überschrift

   #include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>

Vererbungshierarchie

  CObject

      IMembershipFunction

          CGeneralizedBellShapedMembershipFunction

Methoden der Klasse

Methode der Klasse  

Beschreibung

A

Liefert und setzt den Koeffizienten der Konzentration der Zugehörigkeitsfunktion.

B

Liefert und setzt den Steigungskoeffizienten der Zugehörigkeitsfunktion.

С

Liefert und setzt die Koordinate des Maximums der Zugehörigkeitsfunktion.

GetValue

Berechnet den Wert der Funktion nach dem angegebenen Argument.

Methoden geerbt von der Klasse CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Beispiel

//+------------------------------------------------------------------+
//|                      GeneralizedBellShapedMembershipFunction.mq5 |
//|                         Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>
#include <Graphics\Graphic.mqh>
//--- Create membership functions
CGeneralizedBellShapedMembershipFunction func1(5, 1, 3);
CGeneralizedBellShapedMembershipFunction func2(5, 2, 3);
CGeneralizedBellShapedMembershipFunction func3(5, 3, 3);
//--- Create wrappers for membership functions
double GeneralizedBellShapedMembershipFunction1(double x) { return(func1.GetValue(x)); }
double GeneralizedBellShapedMembershipFunction2(double x) { return(func2.GetValue(x)); }
double GeneralizedBellShapedMembershipFunction3(double x) { return(func3.GetValue(x)); }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- create graphic
   CGraphic graphic;
   if(!graphic.Create(0,"GeneralizedBellShapedMembershipFunction",0,30,30,780,380))
     {
      graphic.Attach(0,"GeneralizedBellShapedMembershipFunction");
     }
   graphic.HistoryNameWidth(70);
   graphic.BackgroundMain("GeneralizedBellShapedMembershipFunction");
   graphic.BackgroundMainSize(16);
//--- create curve
   graphic.CurveAdd(GeneralizedBellShapedMembershipFunction1,0.0,10.0,0.1,CURVE_LINES,"[5, 1, 3]");
   graphic.CurveAdd(GeneralizedBellShapedMembershipFunction2,0.0,10.0,0.1,CURVE_LINES,"[5, 2, 3]");
   graphic.CurveAdd(GeneralizedBellShapedMembershipFunction3,0.0,10.0,0.1,CURVE_LINES,"[5, 3, 3]");
//--- sets the X-axis properties
   graphic.XAxis().AutoScale(false);
   graphic.XAxis().Min(0.0);
   graphic.XAxis().Max(10.0);
   graphic.XAxis().DefaultStep(1.0);
//--- sets the Y-axis properties
   graphic.YAxis().AutoScale(false);
   graphic.YAxis().Min(0.0);
   graphic.YAxis().Max(1.1);
   graphic.YAxis().DefaultStep(0.2);
//--- plot
   graphic.CurvePlotAll();
   graphic.Update();
  }
