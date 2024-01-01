CDifferencTwoSigmoidalMembershipFunction
Klasse für die Implementierung der Zugehörigkeitsfunktion als Differenz zwischen zwei Sigmoidfunktionen mit den Parametern А1, А2, С1 und С2.
Beschreibung
Die Funktion basiert auf einer Sigmoidkurve. Mit der Funktion kann man Zugehörigkeitsfunktionen mit den Werten erstellen, die gleich 1 sind, beginnend mit einem bestimmten Wert des Arguments. Solche Funktionen passen sehr gut, wenn man linguistische Begriffe wie "Short" oder "Long" angeben muss.
Ein Beispielcode für das Zeichnen dieser Grafik ist unten angeführt.
Deklaration
|
class CDifferencTwoSigmoidalMembershipFuncion : public IMembershipFunction
Überschrift
|
#include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>
|
Vererbungshierarchie
CDifferencTwoSigmoidalMembershipFunction
Methoden der Klasse
|
Methode der Klasse
|
Beschreibung
|
Liefert und setzt den Steigungskoeffizienten der ersten Zugehörigkeitsfunktion.
|
Liefert und setzt den Steigungskoeffizienten der zweiten Zugehörigkeitsfunktion.
|
Liefert und setzt den Parameter des Wendepunktes der ersten Zugehörigkeitsfunktion.
|
Liefert und setzt den Parameter des Wendepunktes der zweiten Zugehörigkeitsfunktion.
|
Berechnet den Wert der Funktion nach dem angegebenen Argument.
|
//+------------------------------------------------------------------+