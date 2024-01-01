CDifferencTwoSigmoidalMembershipFunction

Klasse für die Implementierung der Zugehörigkeitsfunktion als Differenz zwischen zwei Sigmoidfunktionen mit den Parametern А1, А2, С1 und С2.

Beschreibung

Die Funktion basiert auf einer Sigmoidkurve. Mit der Funktion kann man Zugehörigkeitsfunktionen mit den Werten erstellen, die gleich 1 sind, beginnend mit einem bestimmten Wert des Arguments. Solche Funktionen passen sehr gut, wenn man linguistische Begriffe wie "Short" oder "Long" angeben muss.

Ein Beispielcode für das Zeichnen dieser Grafik ist unten angeführt.

Deklaration

class CDifferencTwoSigmoidalMembershipFuncion : public IMembershipFunction

Überschrift

#include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>

Vererbungshierarchie CObject IMembershipFunction CDifferencTwoSigmoidalMembershipFunction

Methoden der Klasse

Methode der Klasse Beschreibung A1 Liefert und setzt den Steigungskoeffizienten der ersten Zugehörigkeitsfunktion. A2 Liefert und setzt den Steigungskoeffizienten der zweiten Zugehörigkeitsfunktion. С1 Liefert und setzt den Parameter des Wendepunktes der ersten Zugehörigkeitsfunktion. С2 Liefert und setzt den Parameter des Wendepunktes der zweiten Zugehörigkeitsfunktion. GetValue Berechnet den Wert der Funktion nach dem angegebenen Argument.

Methoden geerbt von der Klasse CObject Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Beispiel