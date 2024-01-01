CSigmoidalMembershipFunction

Klasse für die Implementierung einer sigmoiden Zugehörigkeitsfunktion mit den Parametern A und C.

Beschreibung

Eine Sigmoidfunktion wird für das Setzen monotoner Zugehörigkeitsfunktionen verwendet. Mit der Funktion kann man Zugehörigkeitsfunktionen mit den Werten erstellen, die gleich 1 sind, beginnend mit einem bestimmten Wert des Arguments. Solche Funktionen passen sehr gut, wenn man linguistische Begriffe wie "Short" oder "Long" angeben muss.

Ein Beispielcode für das Zeichnen dieser Grafik ist unten angeführt.

Deklaration

class CSigmoidalMembershipFuncion : public IMembershipFunction

Überschrift

#include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>

Vererbungshierarchie CObject IMembershipFunction CSigmoidalMembershipFunction

Methoden der Klasse

Methode der Klasse Beschreibung A Liefert und setzt den Steigungskoeffizienten der Zugehörigkeitsfunktion. С Liefert und setzt den Parameter der Koordinate des Wendepunktes der Zugehörigkeitsfunktion. GetValue Berechnet den Wert der Funktion nach dem angegebenen Argument.

Beispiel