CSigmoidalMembershipFunction
Klasse für die Implementierung einer sigmoiden Zugehörigkeitsfunktion mit den Parametern A und C.
Beschreibung
Eine Sigmoidfunktion wird für das Setzen monotoner Zugehörigkeitsfunktionen verwendet. Mit der Funktion kann man Zugehörigkeitsfunktionen mit den Werten erstellen, die gleich 1 sind, beginnend mit einem bestimmten Wert des Arguments. Solche Funktionen passen sehr gut, wenn man linguistische Begriffe wie "Short" oder "Long" angeben muss.
Ein Beispielcode für das Zeichnen dieser Grafik ist unten angeführt.
Deklaration
|
class CSigmoidalMembershipFuncion : public IMembershipFunction
Überschrift
|
#include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>
|
Vererbungshierarchie
CSigmoidalMembershipFunction
Methoden der Klasse
|
Methode der Klasse
|
Beschreibung
|
Liefert und setzt den Steigungskoeffizienten der Zugehörigkeitsfunktion.
|
Liefert und setzt den Parameter der Koordinate des Wendepunktes der Zugehörigkeitsfunktion.
|
Berechnet den Wert der Funktion nach dem angegebenen Argument.
|
//+------------------------------------------------------------------+