CZ_ShapedMembershipFunction

Klasse für die Implementierung einer z-förmigen Zugehörigkeitsfunktion mit den Parametern А und B.

Beschreibung

Die Funktion setzt eine z-förmige zweiparametrische Zugehörigkeitsfunktion. Das ist eine fallende Zugehörigkeitsfunktion, welche Werte von 1 bis 0 annimmt. Die Parameter der Funktion bestimmen das Intervall, innerhalb dessen die Funktion von 0 bis 1 nichtlinear fällt.

Mithilfe der Funktion können Fuzzy-Mengen vom Typ "sehr niedrig" dargestellt werden. D.h. sie setzt fallende Zugehörigkeitsfunktionen mit Sättigung.

Ein Beispielcode für das Zeichnen dieser Grafik ist unten angeführt.

Deklaration

class CZ_ShapedMembershipFuncion : public IMembershipFunction

Überschrift

#include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>

Vererbungshierarchie CObject IMembershipFunction CZ_ShapedMembershipFunction

Methoden der Klasse

Methode der Klasse Beschreibung A Liefert und setzt den Parameter des Anfangs des Intervalls, in welchem die Funktion fällt. B Liefert und setzt den Parameter des Endes des Intervalls, in welchem die Funktion fällt. GetValue Berechnet den Wert der Funktion nach dem angegebenen Argument.

Methoden geerbt von der Klasse CObject Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Beispiel