CZ_ShapedMembershipFunction
Klasse für die Implementierung einer z-förmigen Zugehörigkeitsfunktion mit den Parametern А und B.
Beschreibung
Die Funktion setzt eine z-förmige zweiparametrische Zugehörigkeitsfunktion. Das ist eine fallende Zugehörigkeitsfunktion, welche Werte von 1 bis 0 annimmt. Die Parameter der Funktion bestimmen das Intervall, innerhalb dessen die Funktion von 0 bis 1 nichtlinear fällt.
Mithilfe der Funktion können Fuzzy-Mengen vom Typ "sehr niedrig" dargestellt werden. D.h. sie setzt fallende Zugehörigkeitsfunktionen mit Sättigung.
Ein Beispielcode für das Zeichnen dieser Grafik ist unten angeführt.
Deklaration
class CZ_ShapedMembershipFuncion : public IMembershipFunction
Überschrift
#include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>
Vererbungshierarchie
CZ_ShapedMembershipFunction
Methoden der Klasse
Methode der Klasse
Beschreibung
Liefert und setzt den Parameter des Anfangs des Intervalls, in welchem die Funktion fällt.
Liefert und setzt den Parameter des Endes des Intervalls, in welchem die Funktion fällt.
Berechnet den Wert der Funktion nach dem angegebenen Argument.
