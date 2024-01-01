CNormalCombinationMembershipFunction

Klasse für die Implementierung einer doppelseitigen Gauß'schen Zugehörigkeitsfunktion mit den Parametern B1, B2, Sigma1 und Sigma2.

Beschreibung

Eine doppelseitige Gauß'sche Zugehörigkeitsfunktion wird unter Verwendung der Gauß-Verteilung gebildet. Sie ermöglicht es, asymmetrische Zugehörigkeitsfunktionen zu setzen. Im ganzen Definitionsbereich ist die Funktion glatt und nimmt non zero Werte an.

Ein Beispielcode für das Zeichnen dieser Grafik ist unten angeführt.

Deklaration

class CNormalCombinationMembershipFuncion : public IMembershipFunction

#include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>

Vererbungshierarchie CObject IMembershipFunction CNormalCombinationMembershipFunction

Methoden der Klasse

Methode der Klasse Beschreibung B1 Liefert und setzt den Wert des ersten Zentrums der Zugehörigkeitsfunktion. B2 Liefert und setzt den Wert des zweiten Zentrums der Zugehörigkeitsfunktion. Sigma1 Liefert und setzt den Wert des ersten Parameter der Krümmung der Zugehörigkeitsfunktion. Sigma2 Liefert und setzt den Wert des zweiten Parameter der Krümmung der Zugehörigkeitsfunktion. GetValue Berechnet den Wert der Funktion nach dem angegebenen Argument.

Methoden geerbt von der Klasse CObject Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Beispiel