CNormalCombinationMembershipFunction
Klasse für die Implementierung einer doppelseitigen Gauß'schen Zugehörigkeitsfunktion mit den Parametern B1, B2, Sigma1 und Sigma2.
Beschreibung
Eine doppelseitige Gauß'sche Zugehörigkeitsfunktion wird unter Verwendung der Gauß-Verteilung gebildet. Sie ermöglicht es, asymmetrische Zugehörigkeitsfunktionen zu setzen. Im ganzen Definitionsbereich ist die Funktion glatt und nimmt non zero Werte an.
Ein Beispielcode für das Zeichnen dieser Grafik ist unten angeführt.
Deklaration
class CNormalCombinationMembershipFuncion : public IMembershipFunction
Überschrift
#include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>
Vererbungshierarchie
CNormalCombinationMembershipFunction
Methoden der Klasse
Methode der Klasse
Beschreibung
Liefert und setzt den Wert des ersten Zentrums der Zugehörigkeitsfunktion.
Liefert und setzt den Wert des zweiten Zentrums der Zugehörigkeitsfunktion.
Liefert und setzt den Wert des ersten Parameter der Krümmung der Zugehörigkeitsfunktion.
Liefert und setzt den Wert des zweiten Parameter der Krümmung der Zugehörigkeitsfunktion.
Berechnet den Wert der Funktion nach dem angegebenen Argument.
