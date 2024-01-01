CTrapezoidMembershipFunction

Klasse für die Implementierung einer trapezförmigen Zugehörigkeitsfunktion mit den Parametern X1, X2, X3 und X4.

Beschreibung

Die Funktion wird unter Verwendung der stückweise linearen Approximation gebildet. Das ist eine Verallgemeinerung der Dreiecksfunktion, sie erlaubt es, den Kern einer Fuzzy-Menge als Intervall zu setzen. Eine solche Zugehörigkeitsfunktion ermöglicht die Interpretation einer optimistischen/pessimistischen Schätzung.

Die Funktion wird für das Setzen asymmetrischer Zugehörigkeitsfunktionen der Variablen verwendet, deren besonders mögliche Werte innerhalb eines bestimmten Bereichs definiert werden.

Ein Beispielcode für das Zeichnen dieser Grafik ist unten angeführt.

Deklaration

class CTrapezoidMembershipFuncion : public IMembershipFunction

Überschrift

#include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>

Vererbungshierarchie CObject IMembershipFunction CTrapezoidMembershipFunction

Methoden der Klasse

Methode der Klasse Beschreibung X1 Liefert und setzt den Wert des ersten Punktes auf der X-Achse. X2 Liefert und setzt den Wert des zweiten Punktes auf der X-Achse. X3 Liefert und setzt den Wert des dritten Punktes auf der X-Achse. X4 Liefert und setzt den Wert des vierten Puntkes auf der X-Achse. GetValue Berechnet den Wert der Funktion nach dem angegebenen Argument.

Methoden geerbt von der Klasse CObject Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Beispiel