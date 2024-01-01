CTrapezoidMembershipFunction
Klasse für die Implementierung einer trapezförmigen Zugehörigkeitsfunktion mit den Parametern X1, X2, X3 und X4.
Beschreibung
Die Funktion wird unter Verwendung der stückweise linearen Approximation gebildet. Das ist eine Verallgemeinerung der Dreiecksfunktion, sie erlaubt es, den Kern einer Fuzzy-Menge als Intervall zu setzen. Eine solche Zugehörigkeitsfunktion ermöglicht die Interpretation einer optimistischen/pessimistischen Schätzung.
Die Funktion wird für das Setzen asymmetrischer Zugehörigkeitsfunktionen der Variablen verwendet, deren besonders mögliche Werte innerhalb eines bestimmten Bereichs definiert werden.
Ein Beispielcode für das Zeichnen dieser Grafik ist unten angeführt.
Deklaration
class CTrapezoidMembershipFuncion : public IMembershipFunction
Überschrift
#include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>
Vererbungshierarchie
CTrapezoidMembershipFunction
Methoden der Klasse
Methode der Klasse
Beschreibung
Liefert und setzt den Wert des ersten Punktes auf der X-Achse.
Liefert und setzt den Wert des zweiten Punktes auf der X-Achse.
Liefert und setzt den Wert des dritten Punktes auf der X-Achse.
Liefert und setzt den Wert des vierten Puntkes auf der X-Achse.
Berechnet den Wert der Funktion nach dem angegebenen Argument.
//+------------------------------------------------------------------+