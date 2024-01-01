CNormalMembershipFunction

Klasse für die Implementierung einer symmetrischen Gauß'schen Zugehörigkeitsfunktion mit den Parametern B und Sigma.

Beschreibung

Eine symmetrische Gauß'sche Zugehörigkeitsfunktion wird mithilfe der Gaußschen Verteilung gebildet. Im ganzen Definitionsbereich ist die Funktion glatt und nimmt non zero Werte an.

Ein Beispielcode für das Zeichnen dieser Grafik ist unten angeführt.

Deklaration

class CNormalMembershipFuncion : public IMembershipFunction

#include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>

Vererbungshierarchie CObject IMembershipFunction CNormalMembershipFunction

Methoden der Klasse

Methode der Klasse Beschreibung B Liefert und setzt das Zentrum der Zugehörigkeitsfunktion. Sigma Liefert und setzt den Parameter der Steigung der Zugehörigkeitsfunktion. GetValue Berechnet den Wert der Funktion nach dem angegebenen Argument.

Methoden geerbt von der Klasse CObject Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Beispiel