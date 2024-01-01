CNormalMembershipFunction
Klasse für die Implementierung einer symmetrischen Gauß'schen Zugehörigkeitsfunktion mit den Parametern B und Sigma.
Beschreibung
Eine symmetrische Gauß'sche Zugehörigkeitsfunktion wird mithilfe der Gaußschen Verteilung gebildet. Im ganzen Definitionsbereich ist die Funktion glatt und nimmt non zero Werte an.
Ein Beispielcode für das Zeichnen dieser Grafik ist unten angeführt.
Deklaration
class CNormalMembershipFuncion : public IMembershipFunction
Überschrift
#include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>
Vererbungshierarchie
CNormalMembershipFunction
Methoden der Klasse
Methode der Klasse
Beschreibung
Liefert und setzt das Zentrum der Zugehörigkeitsfunktion.
Liefert und setzt den Parameter der Steigung der Zugehörigkeitsfunktion.
Berechnet den Wert der Funktion nach dem angegebenen Argument.
