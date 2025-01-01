DokumentationKategorien
CAxis 

MaxLabels (Get-Methode)

Liefert die maximal mögliche Anzahl der auf der Achse angezeigten Ziffern.

double  MaxLabels()

Rückgabewert

Maximale Anzahl der Ziffern auf der Achse.

MaxLabels (Set-Methode)

Setzt die maximal mögliche Anzahl der auf der Achse angezeigten Ziffern.

void  MaxLabels(
   const double  value      // maximale Anzahl
   )

Parameter

value

[in]  Setzt die maximal mögliche Anzahl der auf der Achse angezeigten Ziffern