- AutoScale
- Min
- Max
- Step
- Name
- Color
- ValuesSize
- ValuesWidth
- ValuesFormat
- ValuesDateTimeMode
- ValuesFunctionFormat
- ValuesFunctionFormatCBData
- NameSize
- ZeroLever
- DefaultStep
- MaxLabels
- MinGrace
- MaxGrace
- SelectAxisScale
MaxLabels (Get-Methode)
Liefert die maximal mögliche Anzahl der auf der Achse angezeigten Ziffern.
|
double MaxLabels()
Rückgabewert
Maximale Anzahl der Ziffern auf der Achse.
MaxLabels (Set-Methode)
Setzt die maximal mögliche Anzahl der auf der Achse angezeigten Ziffern.
|
void MaxLabels(
Parameter
value
[in] Setzt die maximal mögliche Anzahl der auf der Achse angezeigten Ziffern