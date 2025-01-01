MinGrace (Get-Methode)

Liefert den Toleranzwert für das Minimum der Achse.

double MinGrace()

Rückgabewert

Toleranzwert für das Maximum der Achse.

Hinweis

Dieser Wert wird als Teil der Gesamtlänge der Achse ausgedrückt. Z.B. liegt der Wert der Achse im Bereich von 4.0 bis 16.0, dann beträgt die Länge der Achse 12.0. Wenn MinGrace gleich 0.1 ist, dann werden 10% der Länge der Achse (oder 1.2) von dem Wert des Minimums subtrahiert. Auf diese Weise wird die Achse den Bereich von 2.8 bis 16.0 abdecken.

MinGrace (Set-Methode)

Setzt den Toleranzwert für das Minimum der Achse.

void MinGrace(

const double value

)

Parameter

value

[in] Toleranzwert für den Mindestwert der Achse.

Hinweis

