Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekWissenschaftliche GrafikenCAxisValuesFormat 

ValuesFormat (Get-Methode)

Liefert das Format der Anzeige der Ziffern auf der Achse.

string  ValuesFormat()

Rückgabewert

Format der Anzeige der Ziffern.

ValuesFormat (Set-Methode)

Setzt das Anzeigeformat der Ziffern auf der Achse.

void  ValuesFormat(
   const string  format      // Anzeigeformat der Ziffern auf der Achse
   )

Parameter

format

[in]  Anzeigeformat der Ziffern auf der Achse.