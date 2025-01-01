- AutoScale
- Min
- Max
- Step
- Name
- Color
- ValuesSize
- ValuesWidth
- ValuesFormat
- ValuesDateTimeMode
- ValuesFunctionFormat
- ValuesFunctionFormatCBData
- NameSize
- ZeroLever
- DefaultStep
- MaxLabels
- MinGrace
- MaxGrace
- SelectAxisScale
ValuesFormat (Get-Methode)
Liefert das Format der Anzeige der Ziffern auf der Achse.
|
string ValuesFormat()
Rückgabewert
Format der Anzeige der Ziffern.
ValuesFormat (Set-Methode)
Setzt das Anzeigeformat der Ziffern auf der Achse.
|
void ValuesFormat(
Parameter
format
[in] Anzeigeformat der Ziffern auf der Achse.