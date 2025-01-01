Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekWissenschaftliche GrafikenCAxisMax AutoScaleMinMaxStepNameColorValuesSizeValuesWidthValuesFormatValuesDateTimeModeValuesFunctionFormatValuesFunctionFormatCBDataNameSizeZeroLeverDefaultStepMaxLabelsMinGraceMaxGraceSelectAxisScale Max (Get-Methode) Liefert den maximalen Wert der Achse. double Max() Rückgabewert Maximaler Wert der Achse. Max (Set-Methode) Setzt den maximalen Wert der Achse. void Max( const double max // maximaler Wert ) Parameter max [in] Maximaler Wert der Achse. Min Step