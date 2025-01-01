DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekWissenschaftliche GrafikenCAxisMax 

Max (Get-Methode)

Liefert den maximalen Wert der Achse.

double  Max()

Rückgabewert

Maximaler Wert der Achse.

Max (Set-Methode)

Setzt den maximalen Wert der Achse.

void  Max(
   const double  max      // maximaler Wert
   )

Parameter

max

[in]  Maximaler Wert der Achse.

Min