- AutoScale
- Min
- Max
- Step
- Name
- Color
- ValuesSize
- ValuesWidth
- ValuesFormat
- ValuesDateTimeMode
- ValuesFunctionFormat
- ValuesFunctionFormatCBData
- NameSize
- ZeroLever
- DefaultStep
- MaxLabels
- MinGrace
- MaxGrace
- SelectAxisScale
ValuesFunctionFormat (Get-Methode)
Gibt den Bezeichner auf die Funktion zurück, die das Format der Ausgabe der Werte an die Achse bestimmt.

DoubleToStringFunction ValuesFunctionFormat()
Rückgabewert
Bezeichner auf die Funktion, die das Format der Ausgabe der Werte an die Achse bestimmt.
ValuesFunctionFormat (Set-Methode)
Setzt den Bezeichner auf die Funktion, die das Format der Ausgabe von Werten an die Achse bestimmt.

void ValuesFunctionFormat(
Parameter
func
[in] Benutzerdefinierte Funktion für die Umwandlung numerischer Werte in einen String.
Beispiel:
Das Format der Ausgabe von Werten an die X-Achse wurde mithilfe des folgenden Codes geändert:

//+------------------------------------------------------------------+