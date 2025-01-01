Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekWissenschaftliche GrafikenCAxisMin AutoScaleMinMaxStepNameColorValuesSizeValuesWidthValuesFormatValuesDateTimeModeValuesFunctionFormatValuesFunctionFormatCBDataNameSizeZeroLeverDefaultStepMaxLabelsMinGraceMaxGraceSelectAxisScale Min (Get-Methode) Liefert den Mindestwert der Achse. double Min() Rückgabewert Mindestwert der Achse. Min (Set-Methode) Setzt den Mindestwert der Achse. void Min( const double min // Mindestwert ) Parameter min [in] Mindestwert. AutoScale Max