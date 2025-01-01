DokumentationKategorien
Min (Get-Methode)

Liefert den Mindestwert der Achse.

double  Min()

Rückgabewert

Mindestwert der Achse.

Min (Set-Methode)

Setzt den Mindestwert der Achse.

void  Min(
   const double  min      // Mindestwert
   )

Parameter

min

[in]  Mindestwert.

