- AutoScale
- Min
- Max
- Step
- Name
- Color
- ValuesSize
- ValuesWidth
- ValuesFormat
- ValuesDateTimeMode
- ValuesFunctionFormat
- ValuesFunctionFormatCBData
- NameSize
- ZeroLever
- DefaultStep
- MaxLabels
- MinGrace
- MaxGrace
- SelectAxisScale
NameSize (Get-Methode)
Liefert die Schriftgröße für den Namen der Achse.
|
int NameSize()
Rückgabewert
Schriftgröße, mit der der Name der Achse gesetzt wird.
NameSize (Set-Methode)
Setzt die Schriftgröße für den Namen der Achse.
|
void NameSize(
Parameter
size
[in] Schriftgröße, mit der der Name der Achse gesetzt wird.