NameSize (Get-Methode)

Liefert die Schriftgröße für den Namen der Achse.

int  NameSize()

Rückgabewert

Schriftgröße, mit der der Name der Achse gesetzt wird.

NameSize (Set-Methode)

Setzt die Schriftgröße für den Namen der Achse.

void  NameSize(
   const int  size      // Schriftgröße für den Namen der Achse
   )

Parameter

size

[in] Schriftgröße, mit der der Name der Achse gesetzt wird.