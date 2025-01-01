Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekWissenschaftliche GrafikenCAxisValuesSize AutoScaleMinMaxStepNameColorValuesSizeValuesWidthValuesFormatValuesDateTimeModeValuesFunctionFormatValuesFunctionFormatCBDataNameSizeZeroLeverDefaultStepMaxLabelsMinGraceMaxGraceSelectAxisScale ValuesSize (Get-Methode) Liefert die Größe der Ziffern auf der Achse. int ValuesSize() Rückgabewert Größe der Ziffern, die auf der Achse angezeigt werden. ValuesSize (Set-Methode) Setzt die Größe der Ziffern auf der Achse. void ValuesSize( const int size // Größe der Ziffern auf der Achse ) Parameter size [in] Größe der Ziffern auf der Achse Color ValuesWidth