Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekWissenschaftliche GrafikenCAxisValuesSize 

ValuesSize (Get-Methode)

Liefert die Größe der Ziffern auf der Achse.

int  ValuesSize()

Rückgabewert

Größe der Ziffern, die auf der Achse angezeigt werden.

ValuesSize (Set-Methode)

Setzt die Größe der Ziffern auf der Achse.

void  ValuesSize(
   const int  size      // Größe der Ziffern auf der Achse
   )

Parameter

size

[in]  Größe der Ziffern auf der Achse