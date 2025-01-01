Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekWissenschaftliche GrafikenCAxisColor AutoScaleMinMaxStepNameColorValuesSizeValuesWidthValuesFormatValuesDateTimeModeValuesFunctionFormatValuesFunctionFormatCBDataNameSizeZeroLeverDefaultStepMaxLabelsMinGraceMaxGraceSelectAxisScale Color (Get-Methode) Liefert die Farbe der Achse. color Color() Rückgabewert Farbe der Achse. Color (Set-Methode) Setzt die Farbe der Achse. void Color( const color clr // Farbe der Achse ) Parameter clr [in] Farbe der Achse. Name ValuesSize