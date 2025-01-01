DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekWissenschaftliche GrafikenCAxisColor 

Color (Get-Methode)

Liefert die Farbe der Achse.

color  Color()

Rückgabewert

Farbe der Achse.

Color (Set-Methode)

Setzt die Farbe der Achse.

void  Color(
   const color  clr      // Farbe der Achse
   )

Parameter

clr

[in]  Farbe der Achse.