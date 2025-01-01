DokumentationKategorien
Funktionen für schnelles Zeichnen von Kurven.

Die Version für das Zeichnen einer Kurve nach Y-Koordinaten.

string  GraphPlot(
   const double     &y[],                  // Y-Koordinate
   ENUM_CURVE_TYPE  type=CURVE_POINTS      // Typ der Kurve
   )

Hinweis

Als X-Koordinaten dienen für diese Kurve die Indexe des Y-Arrays.

Die Version für das Zeichnen einer Kurve anhand des Koordinatenpaars X und Y

string  GraphPlot(
   const double     &x[],                  // X-Koordinaten
   const double     &y[],                  // Y-Koordinate
   ENUM_CURVE_TYPE  type=CURVE_POINTS      // Typ der Kurve
   )

Die Version für das Zeichnen zweier Kurven anhand des Koordinatenpaares X und Y

string  GraphPlot(
   const double     &x1[],                 // X-Koordinaten
   const double     &y1[],                 // Y-Koordinaten
   const double     &x2[],                 // X-Koordinaten
   const double     &y2[],                 // Y-Koordinaten
   ENUM_CURVE_TYPE  type=CURVE_POINTS      // Typ der Kurve
   )

 

Die Version für das Zeichnen von drei Kurven anhand des Koordinatenpaares X und Y.

string  GraphPlot(
   const double     &x1[],                 // X-Koordinaten
   const double     &y1[],                 // Y-Koordinaten
   const double     &x2[],                 // X-Koordinaten
   const double     &y2[],                 // Y-Koordinaten
   const double     &x3[],                 // X-Koordinaten
   const double     &y3[],                 // Y-Koordinaten
   ENUM_CURVE_TYPE  type=CURVE_POINTS      // Typ der Kurve
   )

Die Version für das Zeichnen einer Kurve anhand der Koordinaten der Punkte CPoint2D  

string  GraphPlot(
   const CPoint2D   &points[],             // Koordinaten der Kurve
   ENUM_CURVE_TYPE  type=CURVE_POINTS      // Typ der Kurve
   )

 

Die Version für das Zeichnen zweier Kurven anhand der Koordinaten der Punkte CPoint2D  

string  GraphPlot(
   const CPoint2D   &points1[],            // Koordinaten der Kurve
   const CPoint2D   &points2[],            // Koordinaten der Kurve
   ENUM_CURVE_TYPE  type=CURVE_POINTS      // Typ der Kurve
   )

Die Version für das Zeichnen von drei Kurven anhand der Koordinaten der Punkte CPoint2D  

string  GraphPlot(
   const CPoint2D   &points1[],            // Koordinaten der Kurve
   const CPoint2D   &points2[],            // Koordinaten der Kurve
   const CPoint2D   &points3[],            // Koordinaten der Kurve
   ENUM_CURVE_TYPE  type=CURVE_POINTS      // Typ der Kurve
   )

 

Die Version für das Zeichnen einer Kurve anhand des Bezeichners auf die Funktion CurveFunction

string  GraphPlot(
   CurveFunction    function,              // Bezeichner auf die Funktion
   const double     from,                  // Anfangswert des Arguments
   const double     to,                    // Endwert des Arguments
   const double     step,                  // Inkrement des Arguments
   ENUM_CURVE_TYPE  type=CURVE_POINTS      // Typ der Kurve
   )

Die Version für das Zeichnen von zwei Kurven anhand der Bezeichner auf die CurveFunction Funktion

string  GraphPlot(
   CurveFunction    function1,             // Bezeichner auf die Funktion
   CurveFunction    function2,             // Bezeichner auf die Funktion
   const double     from,                  // Anfangswert des Arguments
   const double     to,                    // Endwert des Arguments
   const double     step,                  // Inkrement des Arguments
   ENUM_CURVE_TYPE  type=CURVE_POINTS      // Typ der Kurve
   )

Die Version für das Zeichnen von drei Kurven anhand der Bezeichner auf die Funktion CurveFunction

string  GraphPlot(
   CurveFunction    function1,             // Bezeichner auf die Funktion
   CurveFunction    function2,             // Bezeichner auf die Funktion
   CurveFunction    function3,             // Bezeichner auf die Funktion
   const double     from,                  // Anfangswert des Arguments
   const double     to,                    // Endwert des Arguments
   const double     step,                  // Inkrement des Arguments
   ENUM_CURVE_TYPE  type=CURVE_POINTS      // Typ der Kurve
   )

Parameter

&x[]

[in]  X-Koordinaten.

&y[]

[in]  Y-Koordinaten.

&x1[]

[in]  X-Koordinaten für die erste Kurve.

&y1[]

[in]  X-Koordinaten für die zweite Kurve.

&x2[]

[in]  X-Koordinaten für die zweite Kurve.

&y2[]

[in]  Y-Koordinaten für die zweite Kurve.

&x3[]

[in]  X-Koordinaten für die dritte Kurve.

&y3[]

[in]  Y-Koordinaten für die dritte Kurve.

&points[]

[in]  Koordinaten der Punkte der Kurve.

&points1[]

[in]  Koordinaten der Punkte der ersten Kurve.

&points2[]

[in]  Koordinaten der Punkte der zweiten Kurve.

&points3[]

[in]  Koordinaten der Punkte der dritten Kurve.

function

[in] Bezeichner auf die Funktion CurveFunction.

function1

[in]  Bezeichner auf die erste Funktion.

function2

[in]   Bezeichner auf die zweite Funktion.

function3

[in]   Bezeichner auf die dritte Funktion.

from

[in]  Entspricht der ersten X-Koordinate.

to

[in]  Entspricht der letzten X-Koordinate.

step

[in]  Parameter für die Berechnung der X-Koordinaten.

type=CURVE_POINTS

[in]  Typ der Kurve.

Rückgabewert

Name der grafischen Ressource.