- GraphPlot
- CAxis
- CColorGenerator
- CCurve
- CGraphic
GraphPlot
Funktionen für schnelles Zeichnen von Kurven.
Die Version für das Zeichnen einer Kurve nach Y-Koordinaten.
|
string GraphPlot(
Hinweis
Als X-Koordinaten dienen für diese Kurve die Indexe des Y-Arrays.
Die Version für das Zeichnen einer Kurve anhand des Koordinatenpaars X und Y
|
string GraphPlot(
Die Version für das Zeichnen zweier Kurven anhand des Koordinatenpaares X und Y
|
string GraphPlot(
Die Version für das Zeichnen von drei Kurven anhand des Koordinatenpaares X und Y.
|
string GraphPlot(
Die Version für das Zeichnen einer Kurve anhand der Koordinaten der Punkte CPoint2D
|
string GraphPlot(
Die Version für das Zeichnen zweier Kurven anhand der Koordinaten der Punkte CPoint2D
|
string GraphPlot(
Die Version für das Zeichnen von drei Kurven anhand der Koordinaten der Punkte CPoint2D
|
string GraphPlot(
Die Version für das Zeichnen einer Kurve anhand des Bezeichners auf die Funktion CurveFunction
|
string GraphPlot(
Die Version für das Zeichnen von zwei Kurven anhand der Bezeichner auf die CurveFunction Funktion
|
string GraphPlot(
Die Version für das Zeichnen von drei Kurven anhand der Bezeichner auf die Funktion CurveFunction
|
string GraphPlot(
Parameter
&x[]
[in] X-Koordinaten.
&y[]
[in] Y-Koordinaten.
&x1[]
[in] X-Koordinaten für die erste Kurve.
&y1[]
[in] X-Koordinaten für die zweite Kurve.
&x2[]
[in] X-Koordinaten für die zweite Kurve.
&y2[]
[in] Y-Koordinaten für die zweite Kurve.
&x3[]
[in] X-Koordinaten für die dritte Kurve.
&y3[]
[in] Y-Koordinaten für die dritte Kurve.
&points[]
[in] Koordinaten der Punkte der Kurve.
&points1[]
[in] Koordinaten der Punkte der ersten Kurve.
&points2[]
[in] Koordinaten der Punkte der zweiten Kurve.
&points3[]
[in] Koordinaten der Punkte der dritten Kurve.
function
[in] Bezeichner auf die Funktion CurveFunction.
function1
[in] Bezeichner auf die erste Funktion.
function2
[in] Bezeichner auf die zweite Funktion.
function3
[in] Bezeichner auf die dritte Funktion.
from
[in] Entspricht der ersten X-Koordinate.
to
[in] Entspricht der letzten X-Koordinate.
step
[in] Parameter für die Berechnung der X-Koordinaten.
type=CURVE_POINTS
[in] Typ der Kurve.
Rückgabewert
Name der grafischen Ressource.