GraphPlot

Funktionen für schnelles Zeichnen von Kurven.

Die Version für das Zeichnen einer Kurve nach Y-Koordinaten.

string GraphPlot(

const double &y[],

ENUM_CURVE_TYPE type=CURVE_POINTS

)

Hinweis

Als X-Koordinaten dienen für diese Kurve die Indexe des Y-Arrays.

Die Version für das Zeichnen einer Kurve anhand des Koordinatenpaars X und Y

string GraphPlot(

const double &x[],

const double &y[],

ENUM_CURVE_TYPE type=CURVE_POINTS

)

Die Version für das Zeichnen zweier Kurven anhand des Koordinatenpaares X und Y

string GraphPlot(

const double &x1[],

const double &y1[],

const double &x2[],

const double &y2[],

ENUM_CURVE_TYPE type=CURVE_POINTS

)

Die Version für das Zeichnen von drei Kurven anhand des Koordinatenpaares X und Y.

string GraphPlot(

const double &x1[],

const double &y1[],

const double &x2[],

const double &y2[],

const double &x3[],

const double &y3[],

ENUM_CURVE_TYPE type=CURVE_POINTS

)

Die Version für das Zeichnen einer Kurve anhand der Koordinaten der Punkte CPoint2D

string GraphPlot(

const CPoint2D &points[],

ENUM_CURVE_TYPE type=CURVE_POINTS

)

Die Version für das Zeichnen zweier Kurven anhand der Koordinaten der Punkte CPoint2D

string GraphPlot(

const CPoint2D &points1[],

const CPoint2D &points2[],

ENUM_CURVE_TYPE type=CURVE_POINTS

)

Die Version für das Zeichnen von drei Kurven anhand der Koordinaten der Punkte CPoint2D

string GraphPlot(

const CPoint2D &points1[],

const CPoint2D &points2[],

const CPoint2D &points3[],

ENUM_CURVE_TYPE type=CURVE_POINTS

)

Die Version für das Zeichnen einer Kurve anhand des Bezeichners auf die Funktion CurveFunction

string GraphPlot(

CurveFunction function,

const double from,

const double to,

const double step,

ENUM_CURVE_TYPE type=CURVE_POINTS

)

Die Version für das Zeichnen von zwei Kurven anhand der Bezeichner auf die CurveFunction Funktion

string GraphPlot(

CurveFunction function1,

CurveFunction function2,

const double from,

const double to,

const double step,

ENUM_CURVE_TYPE type=CURVE_POINTS

)

Die Version für das Zeichnen von drei Kurven anhand der Bezeichner auf die Funktion CurveFunction

string GraphPlot(

CurveFunction function1,

CurveFunction function2,

CurveFunction function3,

const double from,

const double to,

const double step,

ENUM_CURVE_TYPE type=CURVE_POINTS

)

Parameter

&x[]

[in] X-Koordinaten.

&y[]

[in] Y-Koordinaten.

&x1[]

[in] X-Koordinaten für die erste Kurve.

&y1[]

[in] X-Koordinaten für die zweite Kurve.

&x2[]

[in] X-Koordinaten für die zweite Kurve.

&y2[]

[in] Y-Koordinaten für die zweite Kurve.

&x3[]

[in] X-Koordinaten für die dritte Kurve.

&y3[]

[in] Y-Koordinaten für die dritte Kurve.

&points[]

[in] Koordinaten der Punkte der Kurve.

&points1[]

[in] Koordinaten der Punkte der ersten Kurve.

&points2[]

[in] Koordinaten der Punkte der zweiten Kurve.

&points3[]

[in] Koordinaten der Punkte der dritten Kurve.

function

[in] Bezeichner auf die Funktion CurveFunction.

function1

[in] Bezeichner auf die erste Funktion.

function2

[in] Bezeichner auf die zweite Funktion.

function3

[in] Bezeichner auf die dritte Funktion.

from

[in] Entspricht der ersten X-Koordinate.

to

[in] Entspricht der letzten X-Koordinate.

step

[in] Parameter für die Berechnung der X-Koordinaten.

type=CURVE_POINTS

[in] Typ der Kurve.

Rückgabewert

Name der grafischen Ressource.