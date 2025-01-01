DocumentationSections
Writes an array of int or uint type variables to file.

uint  WriteIntegerArray(
   int&  array[],            // array
   int   start_item=0,       // start element
   int   items_count=-1      // number of elements
   )

Parameters

array[]

[in]  Array to write.

start_item=0

[in]  Start element to write from.

items_count=-1

[in]  Number of elements to  write (-1 - whole array).

Return Value

Number of bytes written.