MQL5 ReferenceStandard LibraryFilesCFileBinWriteIntegerArray
- Open
- WriteChar
- WriteShort
- WriteInteger
- WriteLong
- WriteFloat
- WriteDouble
- WriteString
- WriteCharArray
- WriteShortArray
- WriteIntegerArray
- WriteLongArray
- WriteFloatArray
- WriteDoubleArray
- WriteObject
- ReadChar
- ReadShort
- ReadInteger
- ReadLong
- ReadFloat
- ReadDouble
- ReadString
- ReadCharArray
- ReadShortArray
- ReadIntegerArray
- ReadLongArray
- ReadFloatArray
- ReadDoubleArray
- ReadObject
WriteIntegerArray
Writes an array of int or uint type variables to file.
|
uint WriteIntegerArray(
Parameters
array[]
[in] Array to write.
start_item=0
[in] Start element to write from.
items_count=-1
[in] Number of elements to write (-1 - whole array).
Return Value
Number of bytes written.