WriteIntegerArray

Writes an array of int or uint type variables to file.

uint WriteIntegerArray(

int& array[],

int start_item=0,

int items_count=-1

)

Parameters

array[]

[in] Array to write.

start_item=0

[in] Start element to write from.

items_count=-1

[in] Number of elements to write (-1 - whole array).

Return Value

Number of bytes written.