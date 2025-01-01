文档部分
MQL5参考标准程序库文件CFileBinReadIntegerArray 

ReadIntegerArray

从文件里读取 整数无符号整数 类型数组的变量。

bool  ReadIntegerArray(
   int&  array[],            // 目标数组
   int   start_item=0,       // 开始元素
   int   items_count=-1      // 读取元素的数量
   )

参数

array[]

[输入]  整数或无符号整数类型的目标数组的引用。

start_item=0

[输入]  起始读取的元素。

items_count=-1

[输入]  读取元素的数量 (-1 - 读取至文件尾)。

返回值

true 如果成功, false 如果数据未能读取。