Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekOpenCLGetKernelName 

GetKernelName

Gibt den Namen eines Kernel-Objekts nach dem angegebenen Index zurück.

string  GetKernelName(
   const int  kernel_index      // Index des Kernels
   );

Parameter

kernel_index

[in]  Index des Kernel-Objekts.

Rückgabewert

Name des Kernel-Objekts.