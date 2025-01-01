Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekOpenCLGetKernelName
- BufferCreate
- BufferFree
- BufferFromArray
- BufferRead
- BufferWrite
- Execute
- GetContext
- GetKernel
- GetKernelName
- GetProgram
- Initialize
- KernelCreate
- KernelFree
- SetArgument
- SetArgumentBuffer
- SetArgumentLocalMemory
- SetBuffersCount
- SetKernelsCount
- Shutdown
- SupportDouble
GetKernelName
Gibt den Namen eines Kernel-Objekts nach dem angegebenen Index zurück.
string GetKernelName(
Parameter
kernel_index
[in] Index des Kernel-Objekts.
Rückgabewert
Name des Kernel-Objekts.